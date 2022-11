La reacción de María Pía Copello al saber que los usuarios no quieren que su programa reemplace a ‘Rubí’

María Pía Copello regresa a la TV con un programa que reemplazará a 'Rubi' en el horario.

María Pía Copello fue anunciada por todo lo alto en la preventa de América Televisión. La exconductora de ‘Esto es Guerra’ regresará a la pantalla con un nuevo programa junto a Carlos Vílchez, y tomará el horario de ‘Rubí', en el 2023. Ante ello, los usuarios no tardaron en reaccionar. Muchos de ellos no están de acuerdo con este nuevo jale.

Como se sabe, la telenovela mexicana protagonizada por Bárbara Mori ha logrado tener en vilo a los televidentes, pese a ser una producción que se ha repetido en varias ocasiones. El nuevo espacio de María Pía Copello, del cual aún no se tiene mucho detalle, será emitida cuando culmine ‘Rubí'. Sin embargo, muchos han levantado su voz de protesta creyendo que este proyecto peruano cancelará al enlatado mexicano.

“A Rubí ni me la cambien”, “María Pía es monse animando, mejor que siga ‘Rubí’”, “A Rubí no me lo saquen, sino ya no veo el 4″, “Ya, pero que la pongan después de ‘Rubí’”, “Yo bien entretenida con ‘Rubí’”, “No me toquen a ‘Rubí’”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en Twitter.

Usuarios alarmados porque no quieren que programa de María Pía Copello reemplace a Rubí. Twitter.

Como se recuerda, la conductora de TV señaló que estaba emocionada por este nuevo reto en su carrera. “Es una mezcla de sentimientos. Tomo con mucha humildad el hecho de que piensen en mí para este proyecto de mediodía, aunque con miedo, pero no importa”, indicó para ‘América Espectáculos’ antes de saber de la reacción del público en las redes sociales.

El diario Expreso le preguntó sobre esta respuesta de los cibernautas. “¡Ay! Me da risa, la verdad, vamos a esperar que el programa salga. El horario exacto no está, tampoco la salida al aire, vamos a ver qué pasa, críticas siempre habrá, buenas o malas, pero uno tiene que estar bañada en aceite”, indicó María Pía.

María Pía Copello y Carlos Vílchez. instagram.

¿De qué trata ‘Rubí?

‘Rubí' es una telenovela basada en la obra de Yolanda Vargas Dulché, producida por José Alberto Castro para Televisa en 2004. Protagonizada por Bárbara Mori junto a Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes.

La telenovela cuenta la historia de Rubí, una bella joven universitaria que vive junto con su madre Doña Refugio y su hermana Cristina en una pobre vecindad. Viniendo de una familia humilde, Rubí no deja de lamentar el declive económico que ha tenido su paupérrima familia a partir de la muerte de su padre, siendo Cristina el sostén del hogar.

Es por ello que la joven mujer se obsesiona con el dinero, y sabiéndose hermosa, decide utilizar su belleza fisíca como mejor arma para atraer un hombre guapo, rico y joven que la haga señora de una fortuna, prestigio y sociedad.

'Rubi' cuenta la historia de una bella joven que decide perder el amor, la amistad y el cariño de su familia con tal de conseguir una vida llena de lujos.

