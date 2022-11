Felipe Cantuarias volvió a cuestionar salida de Horacio Calcaterra: “Dejarlo ir gratis al rival es un pecado”

El expresidente mostró su incomodidad al enterarse que el volante ficharía por Universitario de Deportes y le dejó un aviso a los actuales dueños del club. (Video: Sintonía Te Ve)

Sporting Cristal se encuentra atravesando una etapa de cambios. Y es que la imposibilidad de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2023 le quitó la chance de obtener tres millones de dólares, un hecho que afectó su planificación en cuanto al armado del plantel de la próxima temporada. Una de las consecuencias fue la salida de Horacio Calcaterra, un suceso que fue criticado por Felipe Cantuarias, quien volvió a arremeter contra Innova Sports por dejarlo ir al clásico rival, Universitario de Deportes.

Antes de ello, el expresidente del club ‘celeste’ remarcó que el hincha tiene mucha preocupación por la situación de incertidumbre que se vive en la entidad del Rímac, que a su vez ha generado un distanciamiento con los dueños actuales. “La preocupación institucional, el alejamiento con el hincha. Que se sienta cerca, que participe, que se sienta enganchado con la institución. Hay mucho trabajo por hacer”, comentó en entrevista para el programa digital Sintonía Celeste del canal de YouTube, Sintonía Te Ve.

De repente, el exdirectivo hizo un pedido a los propietarios del cuadro ‘cervecero’, dando a entender que poco a poco se está dejando estar y que esto está siendo aprovechado por los rivales directos en la lucha por el título nacional. “Necesitamos información y comunicación de dos vías. O acá comenzamos a comunicarnos, escucharnos y a trabajar todos juntos, o sino vamos a seguir perdiendo espacio frente a Alianza Lima y ahora con Melgar. La ‘U’ ha entendido, finalmente, que hay una ruta que seguir, que hizo grande a Sporting Cristal durante una década con cinco títulos”, señaló.

Felipe Cantuarias sobre salida de Horacio Calcaterra

En eso, Felipe Cantuarias citó el caso de Horacio Calcaterra, quien no alcanzó a renovar con Sporting Cristal luego de no llegar a un acuerdo con la directiva y dejó la institución luego de 10 años. Pero el destino es lo que más indignó al exdirigente, pues su llegada a Universitario de Deportes es inminente. “Decisiones como dejar ir a Horacio Calcaterra, un referente del club durante diez años y con cuatro títulos, para que se vaya al rival y gratis… No se hizo un esfuerzo en retenerlo. Lo dijo el mismo Calcaterra, que no se sentía reconocido ni agradecido. Para los que estamos en el mundo del fútbol, los que somos dirigentes, ese es el mayor pecado que puedes cometer. Que un rival se te vaya gratis al rival. Es decir, fortaleces al rival y tú te debilitas”, cuestionó.

De la misma manera, indicó que la labor de Innova Sports al mando de Cristal viene dejando mucho que desear. “Eso demuestra que en el punto de vista de gestión deportiva, creo que Innova todavía tiene mucho por mejorar”, añadió.

Negociación entre Sporting Cristal y Horacio Calcaterra

Y es que Calcaterra terminaba contrato con la escuadra ‘rimense’ a fin de este año. Por tal motivo, tenía que establecer charlas con la directiva para renovarlo. Y a pesar de que su intención era seguir, de acuerdo con lo que expresó en una reciente entrevista para PBO Campeonísimo, el presidente Joel Raffo le ofreció un vínculo de un año con reducción de sueldo incluida, aunque en un principio fue rechazada por el jugador. Luego reconoció que le ofrecían la posibilidad a extenderlo por una temporada adicional, aunque solo si cumplía una serie de objetivos, algo que le incomodó y optó por declinar la propuesta.

Su retorno a Universitario es casi un hecho, a falta de la oficialización, luego de haber pasado por dicho equipo el 2012, temporada en la que jugó un total de 34 partidos, en los que pudo marcar siete goles.

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, dio detalles del club de la salida de Horacio Calcaterra

