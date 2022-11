Marcelo Martins, delantero de Bolivia, reveló por qué no jugó en Perú pese a que “tuve varios sondeos”

Marcelo Martins, capitán y goleador de Bolivia, pudo jugar en la Liga 1 de Perú. (Agencia Uno)

Marcelo Martins Moreno es uno de los delanteros más peligrosos del panorama sudamericano. Su relevancia en la selección de Bolivia ha estado tan marcada, que ha trascendido fronteras que lo han llevado a ser el máximo goleador de las últimas Eliminatorias Sudamericanas con 10 dianas. Pero su fútbol lo ha podido llevar a la Liga 1 de Perú, tal y como él mismo lo confesó, aunque no se concretó por los motivos que pudo explicar.

Antes de ello, dio a conocer que en la actualidad no ha tenido ningún acercamiento con algún equipo y que su cabeza está centrada en cumplir su vínculo con su club, Cerro Porteño de Paraguay. “Hay muchos rumores, pero en realidad nada es cierto, no hay una propuesta concreta de los equipos que muchas veces son citados en las redes sociales y televisión. Yo ahora tengo un año más de contrato con Cerro Porteño y, sin embargo, escuché que me pusieron en otros equipos, pero la verdad, no tengo idea de lo que está pasando, yo tengo mi contrato y lo voy a cumplir”, comentó en una entrevista para el diario El Comercio.

Ahora, sobre si hubo un interés del medio local, reconoció que sí que hubo contactos a su entorno, aunque no llegó a más por tener contrato vigente y la resistencia de su equipo a dejarlo marchar. “Creo que sí, en algún momento he tenido varios sondeos de algunos clubes de Perú. Nunca llegó a concretarse, porque no llegamos a un acuerdo. Nunca se dio por varios motivos como que el equipo no me dejó salir por la cláusula de contrato y varias cosas, nunca se pudo dar”, contó.

Y es que Marcelo Martins sonó para jugar en la Liga 1. A mediados del 2021, trascendió que Sporting Cristal lo tuvo en su radar. Pero no fue el único equipo, ya que Alianza Lima también le habría puesto la puntería, según apuntó un medio brasileño, justo en un momento en que el futbolista militaba en Cruzeiro de Brasil.

Marcelo Martins en un partido con Cerro Porteño de Paraguay. (Agencias)

Al final ninguna opción se materializó, pero evidentemente el hecho de que en el Perú hubiera habido un jugador de esa magnitud habría elevado el nivel del campeonato, tal y como ocurrió con Hernán Barcos, quien tuvo una amplia trayectoria en el extranjero y juega para los ‘blanquiazules’ desde el año pasado.

Líder en Bolivia

El atacante nacido en Santa Cruz de la Sierra es el capitán de la selección de Bolivia y, por ende, el principal referente. En ese sentido, confesó que uno de sus sueños es llevar al equipo a un Mundial. “Yo le doy mucho valor a eso (ser líder). Fueron muchos años dentro de la selección y son momentos que un jugador pasa ganándose el respeto con mucho trabajo, humildad, dedicación y anotando muchos goles, porque el delantero vive de goles dentro de una selección. He intentado hacer eso por mucho tiempo y voy a seguir intentándolo, jalando ese barco como se pueda, intentando llegar a lo más alto que puede ser un Mundial y que es un sueño que yo tengo”, mencionó.

De la misma manera, aseguró que intentará seguir dando por ‘La Verde’, sobre todo siendo un ejemplo para las futuras generaciones. “Ser referente cuesta, no es fácil, requiere muchos años de trabajo y sacrificio, lo voy a seguir haciendo. No me arrepiento de nada lo que he hecho dentro de la selección, puesto que ha sido todo con cariño, amor y dedicación. Espero que haya servido de mucho, porque aquí uno ayuda a muchos chicos jóvenes e intenta ser un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha”, agregó.

Marcelo Martins en un partido con la selección de Bolivia ante Perú. (AFP)

SEGUIR LEYENDO