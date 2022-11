Felipe Cantuarias pidió cambios en Sporting Cristal y aceptó que Innova Sports incumplió sus promesas

Felipe Cantuarias se expresó por la actualidad de Sporting Cristal en el plano deportivo e institucional.

Sporting Cristal parece estar viviendo momentos de incertidumbre con respecto a lo que será la temporada 2023. Esto debido a que sucumbió ante Melgar en las semifinales de la Liga 1 y se despidió, por segunda vez consecutiva, de ser campeón nacional. Para un club que ha sido el dominador del medio local en la última década (cinco títulos), esa eliminación significó un rotundo fracaso. En ese sentido, el expresidente de la entidad ‘celeste’, Felipe Cantuarias, se pronunció al respecto y pidió cambios, tanto a nivel institucional como deportivo.

“A los directivos nos toca liderar en momentos difíciles y eso implica actuar con humildad, reconociendo errores, aceptando que se necesita ayuda y, en especial, tomando acciones para corregir rumbo y mejorar para seguir creciendo”, fueron las primeras palabras del exdirigente en su cuenta de Twitter.

De la misma manera, aseguró que el club necesita restablecer la confianza con su hinchada mediante modificaciones en todo nivel. En esa línea, se mostró esperanzado con una nueva actitud por parte de los actuales directivos. “Para enfrentar lo que viene, el club necesita cambios institucionales y deportivos para recuperar liderazgo y restaurar la confianza de los hinchas. Confiemos en que la directiva escuche a sus hinchas y a quienes queremos lo mejor para el club y haga los cambios que se requieren”, continuó.

Además, Cantuarias remarcó que no tiene un interés en particular más que el bienestar del club que él presidió entre 2011 y 2013. “Como siempre, aquí estamos para apoyar en todo lo que necesite nuestro club sin ningún otro interés o agenda, solo el bien de nuestro querido club Sporting Cristal”, sostuvo.

Publicaciones de Felipe Cantuarias en Twitter por la actualidad de Sporting Cristal.

Crítica a Innova Sports

Evidentemente, al ser una publicación en redes sociales y de parte de una persona reconocida en la institución del Rímac, generó una ola de comentarios, algunos positivos y otros negativos. Sin embargo, hubo un usuario que recordó que el mismo Felipe Cantuarias apoyó en un inicio la gestión comandada por Joel Raffo y lo incluyó dentro de la ‘crisis’.

La respuesta del exmandatario no se hizo esperar y admitió que actuó de buena intención, aunque no haya recibido una apertura de parte de los dueños del Sporting Cristal, Innova Sports. No obstante, dejó en claro que seguirá buscando el diálogo para el beneficio de la entidad. “Asumo mi responsabilidad porque busqué de buena fe ayudar a nuestro club para que cambie y mejore, y no tuve receptividad. Hubo promesas de cambio que no ocurrieron. Seguiré insistiendo, siempre con respeto y argumentos, para lograr cambios para bien del club”, sentenció.

Felipe Cantuarias y su comentario sobre gestión de Innova Sports en Sporting Cristal.

Sin duda, que estas últimas declaraciones de Felipe Cantuarias exhiben lo que los propietarios han demostrado a lo largo de los últimos años. Es importante indicar que en junio de este año hubo una conversación entre los exdirigentes de Sporting Cristal y el actual presidente, Joel Raffo. Y es que si bien Innova Sports es una compañía que tiene negocios relacionados al fútbol, es diferente la gestión de un club y, sobre todo, de uno que lucha constantemente por los campeonatos nacionales y busca la trascendencia en el plano internacional.

Hubo una serie de discusiones hasta que, según el mismo Felipe, reveló que llegaron a un entendimiento para una apertura y futura colaboración. Aunque esto, de acuerdo con las recientes palabras, no se habría llevado a cabo. Lo cierto es que el cuadro ‘cervecero’ tendrá menores ingresos con respecto al año pasado, por la no clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedar tercero en la Liga 1. Por ende, podría haber un reajuste en el presupuesto que haría cambiar algunas cosas en la institución.

