Expresidente de Sporting Cristal criticó a Innova tras salida de Horacio Calcaterra: “Siguen sin entender la identidad”

Sporting Cristal oficializó la salida de Horacio Calcaterra tras 10 años.

Sporting Cristal anunció ayer la salida de Horacio Calcaterra, uno de sus referentes en los últimos diez años, y cayó como baldazo de agua fría sobre todo en la hinchada ‘celeste’. A la molestia de los fanáticos se le sumó la de Felipe Cantuarias, expresidente del club, quien criticó a Innova Sports, actual responsable de la institución del Rímac.

“Costo enorme esfuerzo y tiempo restaurar la identidad del club pérdida por el alejamiento de los ídolos y la falta de reconocimiento a los referentes. La salida de ‘Calca’ requiere una explicación de los directivos. ¿Cuáles son sus planes? Su silencio hace daño a la confianza”, escribió en primera instancia a través de su cuenta de Twitter.

“No me vengan con eso de “no aceptó la oferta”. Cuando un referente y capitán con 4 títulos está contento y se siente reconocido por el club siempre hará lo imposible por quedarse. Innova sigue sin entender la importancia de la identidad ‘celeste’. ¡Se necesita gestión!”, agregó.

Un hincha le recordó a Felipe Cantuarias que él apoyo a Innova Sports y su respuesta fue la siguiente: “Como ya he explicado, manifesté mi apoyo de buena fe a los compromisos de Innova de implementar cambios que respondan a expectativa de la hinchada: 1) mejorar comunicación con la hinchada 2) nombrar nuevo vocero 3) incorporar apoyo de gente ‘celeste’. No se cumplieron”.

¿Qué dijo el presidente de Cristal sobre Calcaterra?

Joel Raffo, responsable del manejo del club ‘cervecero’, salió a hablar luego de que se oficializó la no continuidad de Horacio Calcaterra y, en diálogo con Movistar Deportes, compartió los motivos de su salida. Afirmó que fue una decisión del propio futbolista, pese a haberle hecho una buena propuesta económica.

“Hoy día recibí una llamada, él esta ahorita de vacaciones, por eso no nos pudimos juntar de manera presencial. Sorpresivamente, me comunica que había tomado la decisión, así de manera contundente, de no continuar en el equipo”, detalló.

La despedida de Horacio Calcaterra

“¡Toca partir después de mucho tiempo! Agradecer a mis compañeros que tuve a lo largo de estos 10 años, a la gente que valoró mi paso por el club y auxiliares gente que quiero muchísimo.”, manifestó Horacio Calcaterra por medio de una publicación de Instagram.

El futuro de Calcaterra

Previo a que se informe sobre su salida de Sporting Cristal, ya se venía rumoreando de un posible retorno a Universitario de Deportes. Tras la confirmación, se pudo conocer que el nacionalizado peruano se volverá a vestir de ‘crema’ para el 2023.

Es más, según el periodista Gustavo Peralta, el nacido en Argentina se encuentra fuera del país y al volver, estampará su firma en el contrato de la ‘U’. De esta forma, se convertiría en el segundo refuerzo confirmado después de la llegada de su compatriota Martín Pérez Guedes.

Horacio Calcaterra llegó al Perú para jugar por Unión Comercio y tras una buena campaña fue fichado por Universitario en 2012. En esa campaña registró un total de siete goles en 34 partidos disputados.

La era Calcaterra en Cristal

Después de su breve paso por Universitario, sorprendió fichando por Sporting Cristal. Rápidamente se transformaría en un referente de dicho club y en las dos últimas temporadas llevó la banda de capitán. Con camiseta ‘celeste’, jugó 395 partidos, anotó 49 goles y dio 26 asistencias. Asimismo, fue campeón nacional en cuatro oportunidades (2014,2016,2018 y 2020).

