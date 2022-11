Caso Blanca Arellano: Juan Villafuerte compró lejía y apagó el GPS de su celular tras crimen de turista mexicana

Juan Pablo Villafuerte podrías pasar los primeros 9 meses en prisión.

Nuevos rastros, nuevas pistas y revelaciones siguen apareciendo en el caso de Blanca Arellano, la turista mexicana que llegó al Perú para conocer personalmente a su pareja, Juan Pablo Villafuerte, quien hoy es el principal sospechoso de su feminicidio.

Ante las nuevas diligencias, se conoció que el estudiante de medicina adquirió sospechosamente entre los días que desapareció la turista mexicana, productos de limpieza en un centro comercial de Huacho, al norte de Lima.

De acuerdo con las pesquisas, Villafuerte primero compró bolsas negras en la tienda que se encuentra muy cerca al cuarto donde habitaba junto a Blanca Arellano, luego adquirió artículos de limpieza como lejía y ácido muriático en un establecimiento comercial.

Para la Policía Nacional del Perú, las compras que habría realizado el principal sospechoso del feminicidio de la mexicana, serían para desaparecer las evidencias de su vivienda, ubicada en el sector de Manzanares, a pocas cuadras de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y a la playa de Chorrillos, lugar donde se hallaron los restos de la mujer de 51 años.

Con estas nuevas revelaciones que se obtuvieron gracias a las cámaras de seguridad de la zona, el presunto asesino estaría contradiciendo sus declaraciones, ya que aseguró ante las autoridades que los días 7, 8 y 9 de noviembre no se encontraba en Huacho.

Además, se comprobó que apagó el GPS de su teléfono móvil para no ser ubicado, puesto que ya sabía que estaba en la mira de la policía.

Prueba de luminol positiva

Hace unos días, la Unidad de Investigación Criminalística de Huacho llegó hasta el cuarto que rentaba Juan Pablo Villafuerte para realizar las diligencias del caso. Para ello, hicieron uso del reactivo luminol para comprobar si en el lugar existen rastros de sangre que llevarían a las sospechas que se tienen en contra del estudiante de medicina.

Luego de algunos minutos, se hallaron rastros de sangre en el colchón, cocina y lavadero de la habitación de Juan Pablo Villafuerte, quien hasta el momento no da explicaciones concretas sobre este descubrimiento en su habitación.

Luego de esta diligencias y contando con todo el material oficial, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Villafuerte por el presunto delito de feminicidio.

Intentó quitarse la vida

Esta mañana se conoció que Juan Pablo Villafuerte intentó quitarse la vida dentro de la carceleta en Huacho. Por ese motivo, el principal sospechoso del feminicidio de Blanca Arellano ha sido trasladado a la carceleta del Poder Judicial de esta localidad a fin de estar mejor vigilado.

Según el noticiero de ATV, el estudiante de medicina intentó ahorcarse con sus medias y así ponerle fin a su existencia. Esta sería la segunda vez que intenta atacar contra su integridad.

Antes de ser capturado a Villafuerte Pinto se le halló entre sus pertenencias una carta en la que relataba que no podía más con el señalamiento por la acusación en su contra. Sin embargo, para la policía es una estrategia de victimización.

“[…] pero aun así decidan encarcelarme, injustamente y dañar mi vida, he decidido antes de que sigan dañando a mi familia y a mi madre, acabar con mi existencia como una persona de principios, esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal, tal cual me están tildando”, se lee en un párrafo de la misiva encontrada por las autoridades.

