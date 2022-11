Caso Blanca Arellano: Restos hallados en playa al norte de Lima pertenecen a turista mexicana

Confirman que restos hallados en playa pertenecen a Blanca Arellano | América Tv / Cuarto Poder

Poco a poco se van atando cabos y sellando evidencias en el caso de Blanca Arellano Gutiérrez, la mujer de 51 años que llegó al Perú desde México el pasado 27 de julio, con la ilusión de fortalecer su relación sentimental con Juan Pablo Villafuerte, quien ahora es el principal sospechoso de su desaparición.

Fue el 10 de noviembre que el caso tomó un giro inesperado, luego que unos pescadores hallaran en la playa de Huacho, ubicada a dos horas de Lima, el cuerpo cercenado de una mujer. Un anillo de plata fue la clave perfecta para iniciar con las indagaciones y para dar como primera evidencia de que se trataría de la turista mexicana.

Desde ese entonces, los agentes de investigación pusieron la mira en Juan Pablo Villafuerte, el estudiante de medicina que vivía en esta localidad junto a Blanca Arellano, ya que fue el último que la vio con vida.

Te puede interesar: Caso Blanca Arellano: hallan más restos que serían de la ciudadana mexicana reportada como desaparecida

Restos son de Blanca

Diez días después de este hallazgo y de los análisis forenses, se determinó que el cuerpo hallado en la playa Chorrillos, en Huacho, pertenece a Blanca Arellano. Según el documento, al que el dominical ‘Cuarto Poder’ tuvo acceso, la víctima presentaba fracturas en las costillas, no tiene órganos y en las manos se le ha borrado las huellas digitales.

Además, el análisis médico detalla que el criminal “practicó en la víctima un proceso de necropsia” debido a que no se hallaron órganos y que el rostro fue retirado con la intención de no identificarse.

Blanca Arellano Gutiérrez desapareció el 7 de noviembre.

Con toda la evidencia encontrada por parte de los peritos, se ha solicitado a la Fiscaliza peruana, la prisión preventiva por nueve meses contra Juan Pablo Villafuerte Pinto, tras ser el principal sospechoso del feminicidio.

Pese a las agravantes y las pruebas que van saliendo a la luz, el presunto asesino, que se encuentra detenido en carceleta de Huacho, a 15 kilómetros de Lima, ha negado ser el autor del crimen.

Juan Villafuerte planeó suicidarse

Tras de permanecer detenido, Juan Pablo Villafuerte habría intentado quitarse la vida. Así lo advirtió un informe periodístico luego de encontrar una carta de despedida en la laptop que los peritos de investigación allanaron. En ella, aseguraba que no iba a “soportar la humillación” de ser señalado como un asesino, además de “deshonrar” a su familia.

“[…] pero aun así decidan encarcelarme, injustamente y dañar mi vida, he decidido antes de que sigan dañando a mi familia y a mi madre, acabar con mi existencia como una persona de principios, esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal, tal cual me están tildando”, se lee en un párrafo de la misiva.

Caso Blanca Arellano: Hoy se cumplen las 72 horas de la detención preliminar de Juan Pablo Villafuerte

Tanto en el documento encontrado, como en sus declaraciones, Villafuerte Pinto sigue insistiendo en su inocencia y niega saber por qué su habitación estaba llena de sangre cuando la prueba de luminol arrojó positivo.

“(Está lleno de sangre tu cuarto) Sí, señor. (¿Por qué?) No lo sé, señor”, es lo que respondió el hombre de 37 años a un reportero de Panorama. “[…] cuando yo llegué a Huacho encontré mi cuarto desordenado y desde ahí vi en las noticias que pasaron luminol y todo lo demás. Y desde allí todo eso se tiene que aclarar”, agregó el presunto feminicida.

Contradicciones de Villafuerte Pinto

Para los familiares de la posible víctima de feminicidio, Juan Pablo Villafuerte es el principal responsable de la desaparición de Blanca Arellano. Además, indicaron que, al encararlo, él entró en contradicciones.

“Está mintiendo. Primero dijo que no la conocía y ahora dice que sí, miente como ha mentido desde el principio. Él es la única persona con la que Blanca tenía contacto allá y con su familia, son las únicas personas que mantenían una relación estrecha allá con mi hermana. Tenían una relación sentimental y, desde luego, la involucró con su familia”, indicó Alejandra Arellano, hermana de la víctima.

Lo mismo sucedió cuando la sobrina de la turista mexicana le escribió para solicitarle información sobre su tía. En aquella comunicación, Juan Pablo aseguró que ambos habían roto la relación y que ella regresaría a México.

También lee: Blanca Arellano, la turista mexicana que encendió las alarmas del aumento de feminicidios y la lentitud del Poder Judicial

“Hola, la verdad no sé nada de ella desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y, bueno, en pocas palabras se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí termino mi función. Espero que le vaya bien, yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y, bueno, cuídate mucho. Espero que llegue bien allá, seguro su chip dejó de funcionar o la batería. En fin, hasta pronto, Carla”, fue su respuesta.

Días después y tras el hallazgo del cuerpo descuartizado, nuevamente Juan Pablo Villafuerte cambió su versión, ahora indicaba que nunca fue pareja de Blanca.

“Hola, en primer lugar, yo no era ningún novio. Ella se encontraba sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pueda comer (...). Habrá confundido las cosas y su sobrina no puede andar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal”, enfatizó Villafuerte Pinto.

SEGUIR LEYENDO