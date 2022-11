Caso Blanca Arellano: Juan Pablo Villafuerte intentó quitarse la vida dentro de la carceleta

Presunto asesino de Blanca Arellano habría intentado suicidarse en carceleta

Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso del feminicidio de Blanca Arellano, habría intentado acabar con su vida dentro de la carceleta en la ciudad de Huacho, al norte de Lima.

Esta sería la segunda vez de que el presunto asesino intenta suicidarse, ya que antes de ser capturado se le halló entre sus pertenencias una carta en la que aseguraba que ya no quería seguir existiendo tras ser acusado por este crimen.

“Pero aun así decidan encarcelarme, injustamente y dañar mi vida, he decidido, antes de que sigan dañando a mi familia y a mi madre, acabar con mi existencia como una persona de principios. Esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal, tal cual me están tildando”, se lee en la carta del estudiante de medicina.

Según el noticiero de ATV, Villafuerte Pinto habría usado sus medias para acabar con su vida, por ese motivo tuvo que ser cambiado a la carceleta del Poder Judicial de Huacho.

Este martes 22 de noviembre, el Ministerio Público determinará el pedido de la Fiscalía de darle 9 meses de prisión preventiva tras encontrar fuertes indicios que lo involucran en la muerte de la turista mexicana que llegó al Perú el pasado 27 de julio.

El requerimiento del Ministerio Público fue remitido al despacho de Galileo Mendoza Calderón, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, quien convocó para este martes la una audiencia para evaluar el pedido del fiscal Marcos Collantes Mejía, con la participación de las partes.

El silencio de Villafuerte

En más de una ocasión y frente a las autoridades, el estudiante de medicina ha asegurado que no tiene nada que ver con el asesinato de Arellano Gutiérrez, incluso ha manifestado que jamás fueron pareja sentimental.

Con un “me acojo al derecho de guardar silencio”, Villafuerte Pinto, evadió cuando se le interrogó si había hablado con la sobrina de Blanca Arellano o si alguna vez ha participado en plataformas de streaming, lugar donde habría conocido a la extranjera.

“Señaló que aquel día no estaba en Huacho, pero las cámaras de la tienda lo muestran con una lejía en la mano (...) el 7 de noviembre, según la información que tenemos, buscó varias veces en Google: ‘cómo resetear un celular’ para hacerlo con el teléfono que usaba Blanca”, expresaron las autoridades que llevan el caso.

Son los restos de Blanca

El informe antropológico forense determinó que los restos hallados en la playa de Huacho, a 15 kilómetros de Lima, sí pertenecen a la ciudadana mexicana. Según el informe periodístico de Cuarto Poder, el documento arrojó que tras las pruebas y análisis realizados confirman que lamentablemente Blanca fue asesinada.

También, se precisa que parte del esternón está separado, al igual que la piel que recubre el tórax. Además, no se evidencian vísceras ni órganos. Tampoco se han observado fracturas en las costillas del lado izquierdo.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso redoblar la seguridad en la celda de la Corte Superior de Justicia de Huacho, donde se encuentra Juan Pablo Villafuerte por sus constantes amenazas de muerte.

