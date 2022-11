Fiscalía solicita detención preliminar contra sospechoso de la desaparición de Blanca Arellano

Juan Pablo Villafuerte no colabora con las autoridades.

La Fiscalía solicitó la ubicación y detención preliminar contra Juan Villafuerte, principal sospechoso de la desaparición de Blanca Arellano Gutiérrez, la turista mexicana que llegó a tierras nacionales el pasado 27 de julio para reencontrarse con su pareja sentimental.

Luego de que las pruebas de luminol salieran positivas a evidencia de sangre en el cuarto que la pareja compartía, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, decidieron emitir esta orden a fin de continuar con las investigaciones y así hallar al culpable y responsable de esta desaparición.

Recordemos que la PNP maneja la hipótesis de que el cuerpo descuartizado y hallado en la playa de Huacho, pertenecerían a la turista mexicana. Sin embargo, en estos días, la familia de la mujer de 51 años llegará a Perú para realizar las pruebas de ADN correspondientes.

Asimismo, las autoridades esperan que en horas de la tarde, Juan Pablo Villafuerte Pintado sea puesto en custodia a fin de que aclare este panorama que lo involucra en un posible caso de feminicidio.

No colaboró

Recordemos que la primera vez que Juan Pablo acudió a la Depincri de Huacho para brindar su manifestación, se acogió al silencio y no quiso brindar ninguna información sobre el paradero de Blanca Gutiérrez.

“Se ha negado en un 90 % aproximadamente en contestar preguntas. […] No ha colaborado con la justicia, ha contestado lo básico”, manifestó el encargado de la investigación.

Fue su abogado quien aseguró que el joven manifiesta que nunca mantuvo una relación con la mexicana. Sin embargo, la dueña de la casa donde se hospedaban, aseguró que ellos desde hace varios meses mantenían un romance.

Por esa razón y otras más, los representante del Ministerio Público enviaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Corte Superior de Justicia de Huaura el documento formal donde piden la orden de captura inmediata contra Villafuerte Pinto, quien actualmente tiene paradero desconocido.

Presunto sospechoso en la desaparición de Blanca Arellano no colabora con PNP.

Trabajo de la PNP

Elvis Baños, jefe de la Investigación Criminal del Huacho anunció que, luego de allanar la casa de Juan Pablo Villafuerte, los peritos de Lima encontraron sangre, restos de cabellos y una bandera mexicana, los cuales le pertenecerían a la mujer reportada como desaparecida, Blanca Arellano.

“Este trabajo de campo lo está realizando el personal especializado del Instituto de Medicina Legal. Se está recabando todas las pruebas, inmediatamente ellos van a homologar si corresponde o no corresponde a la víctima”, comentó.

Madre de Blanca Arellano llegaría este miércoles.

Contradicciones

Luego de conocerse el hallazgo del cuerpo de una mujer descuartizado en la playa de Huacho, Juan Pablo Villafuerte decidió cambiar, misteriosamente su versión y asegurar que él jamás mantuvo una relación con Blanca Arellano, porque él solo la ayudaba a mantenerse porque era una indigente.

“Hola, en primer lugar yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarla y dinero de vez en cuando para que pueda comer. En su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede dar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal, eso está mal. Yo no me escondo de nadie porque no hice nada malo”, escribió Juan Pablo, quien incluso cambió su foto perfil por una imagen de un “avatar”.

“Las redes sociales no son policías. Esto es una noticia falsa, pueden ser denunciados a los autores, tomaré cartas en el asunto, el único mal que hice fue ayudar a una persona que no tenían los recursos para subsistir en la ciudad. Eso es todo”, agregó.

