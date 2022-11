Melissa Paredes celebra que denuncia en su contra fue archivada: “Todos estamos felices”

Melissa Paredes habla de su situación legal. (GV Producciones)

Melissa Paredes recibió una buena noticia esta semana. El jueves 17 de noviembre, la exconductora de ‘América Hoy’ recibió la resolución de la Fiscalía que archivaba las denuncias en su contra por el presunto delito de agresión en modalidad de violencia psicológica en agracio de su menor hija.

Como se recuerda, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes fueron separados de su primogénita debido a la constante exposición mediátiva de la misma en medio de su separación. En aquella época, la expareja no midieron las consecuencias y hablaban de más, uno del otro.

Sin embargo, con el paso del tiempo, han logrado la conciliación y con ello han aprendido a llevarse bien, asumiendo la responsabilidad de padres. Por tanto, la Fiscalía de la Nación decidió dejar atrás las acusaciones en contra de ambos y archivarlas definitivamente, una noticia que dejó feliz a la modelo.

“Ya por fin pusieron el sello final, por así decirlo, en cuanto a lo legal. Es lo bueno, lo favorable para todos, para toda la familia, en sí todos estamos felices y estamos tranquilos”, señaló al inicio bastante contenta por la noticia que recibió.

Por otro lado, habló de la presión mediática y el papel de la prensa en este caso. Como se conoce, el caso fue muy mediático y sonado, por lo que Melissa y Rodrigo acapararon portadas por varios meses seguidos. “A veces esto nos lleva a pensar que terceras personas, que no tienen idea de lo que pasa en una familia, que no tienen por qué opinar o meter su cuchara, deberían mejor callarse. Bueno, creo que esto va a tomar mucho a la conciencia de los periodistas, para que no se metan tanto en una vida de familia”, agregó la participante.

Además, explicó que muchos han aprovechado estos problemas para ‘incitar al odio’, pero espera que con esta resolución ya todos hayan podido reflexionar y dejar el tema en el pasado. “A veces, el prejuzgar, el incitar al odio, como se dice, hacer leña del árbol caído, creo que eso no es nada bueno. Creo que todo hemos aprendido con esto, me imagino que estas personas también y bueno, lo que procede”, finalizó sobre el tema Melissa Paredes.

Melissa Paredes compartió documento de su denuncia archivada

A través de sus historias de Instagram, el jueves 17 de noviembre, Melissa Paredes compartió el documento en el que se indica que la denuncia en su contra fue archivada. Como era de esperarse, la modelo se most´ro muy contenta con lo sucedido y así lo escribió en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

“No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Melissa Paredes Rodríguez y Rodrigo Cuba Piedra, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresión contra la mujer y los integrantes del grupo familiar - violencia psicológica en agravio de la menor”, se lee en el escrito. Finalmente, señala: “Se archivara lo actuado”.

Ante ello, la modelo agregó: “El día de hoy he sido notificada con el archivo de la denuncia formulada por las autoridades en mi contra. Lo único que deseo es vivir en paz con mi familia. Agradezco a mi abogado por el apoyo brindado siempre buscando primero la conciliación de por medio. Gracias”.

