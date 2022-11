Melissa Paredes no quiere que Anthony Aranda regrese a ‘El Gran Show’ y explica por qué

Melissa Paredes no quiere que Anthony Aranda compita en El Gran Show.

Melissa Paredes fue tajante al indicar que no le gustaría que Anthony Aranda regrese al escenario de ‘El Gran Show’. Como se recuerda, el bailarín fue parte del staff de Gisela Valcárcel, es ahí donde la actriz conoció al coreógrafo, cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Hoy en día, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llevan una buena relación por el bienestar de su hija. La exreina de belleza y Anthony Aranda son en la actualidad una pareja estable, al igual que el futbolista y Ale Venturo.

Después de culminar su presentación en El Gran Show, emitida este sábado 12 de noviembre, la actriz fue consultada sobre el posible regreso de Anthony Aranda a la pista de baile. Ante ello, Melissa no dudó en reaccionar y aclarar que no le gustaría, pues él es un bailarín profesional y es seguro que se ganaría la copa.

“No, no me gustaría porque en realidad sentiría que nos va a ganar a todos, y no, yo quiero levantar la copa yo, no que la levante él. No es que no quiero que él no esté, sino que es por la competencia en sí, hay una ventaja”, explicó la joven.

Asimismo, aclaró que no lo quiere como competidor, pero sí lo llamaría como refuerzo para la final. “En mi final lo llamaría de todas maneras, siempre hay un refuerzo en la final, a él lo llamaría de todas maneras para lucirme. En una sentencia, no, porque si me voy lo traje por las puras. Lo traería en una final”, indicó.

Composición: Infobae Perú

Lo ve a Anthony Aranda como un buen padre

Melissa Paredes también se refirió a su deseo de volver a ser madre. La modelo señaló que ve a Anthony Aranda como un buen padre, por lo que no descarta formar una familia con él.

“En un futuro, en unos 3 añitos, Anthony sería un excelente papá, él es muy bueno con los niños, le encantan. Me gusta cómo es, lo veo bien como papá, por qué no”, explicó.

Finalmente, indicó que es atípica la relación que tiene hoy con Rodrigo Cuba, pues han llegado a compartir con Ale Venturo y Anthony Aranda. Sin embargo, ellos como padre de una menor están bastante tranquilos con la decisión que están tomando. Asimismo, aseguró que “después de la tormenta, llega la calma”.

“Lo llevamos de la mejor manera, vamos a ser papás toda la vida”, concluyó Melissa Paredes.

SEGUIR LEYENDO