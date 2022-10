Rodrigo González se molestó con su producción por trabajador que cruzó frente a cámaras. | Willax Tv.

Rodrigo González es el rostro más visible de ‘Amor y Fuego’, por lo que los percances que ocurren en el programa que se emite en vivo le causan bastante incomodidad, así lo dio a conocer durante la última emisión del magazine.

Todo sucedió cuando Gigi Mitre se encontraba comentando sobre la llegada de Daddy Yankee al Perú, quien ofreció este martes 18 de octubre su primer concierto en el Estadio Nacional. La conductora señaló que las personas que disfrutan más del show son las que se encuentran rodeadas de otros fanáticos.

Mientras que ella hablaba sobre este hecho, un trabajador de ‘Amor y Fuego’ cruzó corriendo frente a cámaras, tapando a la compañera de ‘Peluchín’ por unos segundos. Esta acción provocó que Rodrigo González enfurezca y exprese su malestar con su equipo de producción.

Para empezar, el conductor no le llamó la atención al joven que apareció por unos breves segundo ante cámaras, sino al coordinador, pues señaló que fue él quien le dijo al muchacho que podía pasar por dicho lugar.

“Ay, Dios mío, lo que pasa es que el coordinador le dice que vaya por ahí, entonces él va por ahí. El coordinador como descoordina, entonces ha habido un tema que luego ya vamos a arreglar”, comentó.

Asimismo, Gigi Mitre no pudo evitar señalar que su compañero iba a estar muy molesto luego del programa con su equipo, por lo que probablemente les iba a llamar la atención. “Rodrigo vas a estar bien contento”, dijo de manera sarcástica.

“Desde acá ya huele, entre Palacios y el descoordinador que me sube el audio mientras estamos hablando... bueno”, comentó bastante incómodo Rodrigo González antes de pasar a la publicidad del programa.

Rodrigo González asegura que hermanas de Patricio no quieren a Luciana

Luego que Luciana Fuster asegurara que las hermanas de Patricio Parodi le ayudaron a realizar la sorpresa de cumpleaños que ella le había preparado, un informe que presentó ‘Amor y Fuego’ reveló que esto no sería del todo cierto.

De acuerdo al programa que conduce Rodrigo González, las hermanas del chico reality hasta se habrían olvidado del cumpleaños de su hermano, así lo evidenciaron en sus redes sociales.

“Tampoco le van a declarar la guerra porque no es inteligente ni educado, pero no la quieren, darían la vida porque siga con Flavia y si no sigue con Flavia, que Flavia pueda seguir disfrutando de la amistad y que vaya a su casa”, comentó ‘Peluchín’ sobre este hecho.

