Pamela Cabanillas: Dictan orden de detención preliminar contra estafadora de entradas

La joven de 18 años de edad también estafó a fans de Bad Bunny para el concierto del 14 de noviembre. (Infobae Perú).

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Pamela Cabanillas Sánchez, acusada de estafar a más de siete mil personas con entradas falsas para el concierto del reguetonero Daddy Yankee y ser líder de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’, cuenta con orden de detención preliminar.

El coronel PNP José Cruz, jefe de la división de investigación de estafas, desmintió a la joven de 18 años, al afirmar que en ningún intentó ponerse a derecho como ella lo anunció en reiteradas oportunidades a través de sus redes sociales.

El alto mando policial brindó estas declaraciones en la conferencia de esta mañana en la que se reveló que fueron tres mil las personas estafadas con entradas en el concierto de ayer del puertorriqueño Bad Bunny.

Lo último que se supo de la muchacha es que llegó a Italia, tras fugar del Perú.

“En relación a la línea de investigación de Pamela Cabanillas. Esta chica no se ha puesto a derecho, su abogado no se ha apersonado a la investigación. Ella tiene mandato de detención preliminar, va a tener que ponerse a derecho. Ella persiste en esta situación de no allanarse, pero tarde o temprano será capturada y puesta a disposición para que responda por estos hechos criminales”, aseveró el coronel.

Detalló que la Fiscalía contra la ciberdelincuencia y la división de estafas ya impulsó las medidas limitativas y que un juez las otorgó, por lo que la captura de Cabanillas Sánchez “solo es cuestión de tiempo”.

“Ya tenía antecedentes y ya había sido denunciada. En principio había prestado cuentas, pero fue escalando y sobre esa base vemos la gran cantidad de denuncias que tiene”, agregó el jefe policial.

Vendieron polos con su cara

A través de las redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos de los exteriores del Estadio Nacional, donde se desarrolla el concierto del reguetonero Bad Bunny, y se observó que vendedores ambulantes ofrecieron polos con la cara de la muchacha de 18 años que fugó al extranjero, tras el escándalo a nivel nacional por la estafa de entradas.

Comerciantes dieron rienda suelta a su creatividad y sacaron curiosa prenda.

En sus comentarios en Twitter y Facebook, los fanáticos del ‘Conejo Malo’ confirmaron que los comerciantes ofrecían esta prenda, mientras esperaban por horas en las largas colas para ingresar al recinto deportivo, donde tocó el artista puertorriqueño del momento.

Pese a la fama negativa que alcanzó la joven, a quien la Policía la sindica de ser la líder de ‘Los QR de la Estafa’, banda que habría amasado con su actuar delictivo más de 500 mil dólares, varios fanáticos compraron los polos.

