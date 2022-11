Qué pasó con los invitados que Tourista anunció para el concierto Bad Bunny y nunca se presentaron

Nicole Favre y Jaze no se presentaron en el concierto de Bad Bunny. (Instagram)

La banda de rock ‘Tourista’ se presentó este 13 y 14 de noviembre en el Estadio Nacional como teloneros del concierto de Bad Bunny en Lima. Lamentablemente, la controversia que generaron en los últimos días por sus fuertes declaraciones ocasionó que en su primer performance ante los fans del ‘Conejo malo’ recibieran el rechazo del público siendo pifiados.

A pesar del hecho, Rui Pereira, Sandro Labenita y Genko volvieron al escenario este lunes para cumplir con lo prometido. Sin embargo, muchos de los seguidores notaron que los artistas que habían sido anunciados como invitados por la propia banda para que también canten, no llegaron a presentarse nunca.

Como se recuerda, Rui Pereira, vocalista de la agrupación, reveló que otros cantantes nacionales los acompañarían en su show previa al espectáculo del puertorriqueño. Él señaló que Nicole Favre, Jaze y Nero Lvigi estarían con ellos para demostrar su talento. Sin embargo, éste último fue el único que se hizo presente.

El periodista Carlos Orozco expresó su molestia al notar que dos de los mencionados no estuvieron. “Lo que tú quieras con Tourista, pero en Moloko podcast anunciaron que estarían tres invitados además de Nero Lvigi y dos se bajaron del coche ante la crítica que surgió. Cuando nadie los chancaba, estaban prestos y cuando las papas queman se borran. Así no es muchachones”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué pasó con los invitados?

Juan Carlos Iwasaki, más conocido por su nombre artístico de Jaze, se pronunció a través de las historias de su cuenta de Instagram para dejar en claro que no iba a rapear en el escenario del Coloso José Díaz. El rapero y compositor peruano de 22 años descartó su presentación y envió sus mejores deseos a todos los asistentes al concierto.

“No gente. El ‘Toy Lokazo’ no estará presente ni hoy (13) ni mañana (14) en el show de Bad Bunny ;(, pero suerte a el y a la gente que vaya disfrute mucho de mi parte”, escribió el campeón nacional de la Batalla de los Gallos.

Jaze anunció que no cantaría con Tourista pese a ser anunciados.

Por otro lado, Nicole Favre ha preferido guardar silencio y hacer caso a las críticas. La cantante de ‘Y te lo digo yo’ hasta el momento no ha utilizado sus redes sociales para explicar las razones por las cuales no acompañó a ‘Tourista’ en las dos fechas que estuvo frente a las miles de personas que pagaron sus entradas.

Nero Lvigi se refirió a las pifias que recibió Tourista

En entrevista con Infobae, Nero Lvigi se pronunció sobre las pifias que recibió la banda ‘Tourista’ en el primer concierto de Bad Bunny. Asimismo, señaló que no sabe por qué sus colegas tomaron la decisión de no presentarse. El rapero resaltó que él asistió porque tenía que cumplir con lo acordado, además de estar agradecido por la oportunidad de exponerlo en un escenario tan importante.

No sé por qué no cantaron, ellos tendrán sus razones, yo fui porque tenía un compromiso con ellos (Tourista). Considero que fue una oportunidad grande, así que fui. (...) A veces no es tema del artista, muchas veces es el que mánager del artista el que no te deja hacer ciertas cosas. Creo que va por ahí”, dijo el artista.

La verdad no (escuché las pifias), es que cuando cantamos nos ponen in-ears, no escuchamos nada, solo estamos pendientes de la presentación. Yo creo que todo salió bien, sí hubo gente disconforme pero no fue la mayoría. De lo que me di cuenta es que la respuesta del público fue creciendo durante el show. Yo sentí una emoción grande, fue increíble”, agregó.

Nero Lvigui cantando con Tourista en el concierto de Bad Bunny. Instagram

