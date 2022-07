Nicole Favre: ¿Quién es la joven peruana que cerró los premios MTV MIAW?

Nicole Favre en los MTV MIAW 2022. Video: Instagram de Nicole Favre

El nombre del Perú quedó muy en alto con la participación de la cantante peruana Nicole Favre en los MTV MIAW 2022, ya que fue invitada para cerrar el show junto a los cantantes Moderatto y Aczino quienes interpretaron la nueva versión de ‘Ser o Parecer’, hit del grupo RBD.

Vestida completamente de rojo, compartió escenario con los cantantes mexicanos e hizo vibrar a todo el público que acudió al Pepsi Center, Ciudad de México.

Luego de ello, la cantante Danna Paola cerró la noche, interpretando ‘Solo quédate en silencio’ en los premios MTV MIAW. Ya en el backstage, la intérprete de ‘Oye Pablo’ se tomó una fotografía al lado de Nicole Favre y la colgó a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram.

“Mi b Nicole Favre. Rompimos”, fue el breve, pero significativo mensaje que escribió Danna Paola en su post.

“Mi b Nicole Favre. Rompimos”, escribió en su historia la cantante mexicana Danna Paola. Foto: Captura-Instagram

Nicole no dudó en compartir a través de sus redes sociales el reencuentro con la también actriz mexicana. “Mama said that it was okay” (Mamá dijo que estaba bien) escribió la cantante de pop urbano en su plataforma digital.

Nicole Favre y Danna Paola. Foto: Captura: Instagram.

Hace apenas un mes, Favre estrenó su nuevo sencillo llamado ‘Mala manía’ junto a los artistas Aczino y Sabino. El videoclip ya acumula más de 370 mil reproducciones en Youtube.

Uno de sus hits es la canción ‘Repítelo’ con Joey Montana que tiene más de 968 mil reproducciones en su canal de Youtube. Pero antes pudieron compartir musicalmente, ya que Nicole fue el apoyo del equipo de Joey Montana en el programa peruano, La Voz Kids en noviembre del año pasado.

Durante las dos últimas emisiones de la competencia de canto, se vio a ambos cantantes en los ensayos junto a los concursantes.

CARRERA MUSICAL

Nicole Favre es la primera peruana que firmó con Universal Music México presentando su disco titulado “Y te lo digo yo”. En este primer álbum, Nicole combina los géneros pop, latín, urbano y baladas.

Además, en el 2020 participó en el álbum navideño más importante del país azteca ‘Eterna Navidad: Celebremos’ en el que también colaboraron artistas como Alejandro Fernández, Danna Paola, Juanes, Gloria Trevi, Morat, entre otros

Otro de los trabajos que sonaron mucho fue el single “Candela”, sencillo que fue escrito por ella y el autor venezolano Alexander Rangel. Además, el tema fue producido por el colombiano Julián Bernal.

‘Candela’ cuenta con el soporte visual de un videoclip grabado en formato 4K y en locaciones de la quinta María Auxiliadora, ubicada en La Victoria. El video que lanzó hace dos años tiene más de 551 mil vistas en su cuenta de youtube.

Pero, el primer video que publicó en sus plataformas digitales fue el cover de ‘Me rehuso’ de Danny Ocean, canción que tiene 582 mil reproducciones. En el video se pudo evidenciar el gran talento que tiene para cantar y tocar instrumentos. Al poco tiempo, captó la atención de varios productores de distintas empresas como Universal, Warner y Sony.

Nicole Favre, Joey Montana - Repítelo. Video: Canal de Youtube de Nicole Favre

Datos:

Nacimiento: 9 de enero de 1998, en Lima, Perú

Carrera: cantante y multinstrumentista.

Hobbies: Tiene afición por la actuación y baile.

Estudios: Ciencias de Comunicación en la Universidad de Lima.

Signo: Capricornio.

Nicole Favre en los MTV MIAW 2022. Foto: Instagram

SEGUIR LEYENDO: