EN VIVO Bad Bunny, concierto en Lima hoy: Todos los detalles del show del ‘Conejo malo’ en el Estadio Nacional

Fanáticos de Bad Bunny piden que Tourista no sea la banda telonera para su concierto en Lima Los seguidores del popular ‘Conejo malo’ no quieren ver a la banda de rock en el escenario, por lo que han solicitado que sean cambiados.

Fanáticos de Bad Bunny no quieren a Tourista como teloneros. (Instagram)

No los quieren ver ni en pintura. Todo tipo de reacciones generó el anuncio de la banda Tourista como los teloneros del concierto de Bad Bunny, pues los fans del popular ‘Conejor malo’ aseguraron que la agrupación de rock no debía de abrir este evento al no estar relacionado con el género urbano.