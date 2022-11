Tourista fue pifiado por los asistentes al concierto de Bad Bunny en Lima y solo tocaron 30 minutos

Tourista fue pifeado por los asistentes al concierto a su ingreso al escenario. (Luisa Fernández)

Los fanáticos de Bad Bunny expresaron su sentir con la banda de rock ‘Tourista’, quienes generaron controversia en los últimos días por sus fuertes declaraciones. Y es que, este domingo 13 de noviembre se está llevando a cabo el primer concierto del puertorriqueño en Lima y la agrupación peruana fue uno de sus teloneros.

Si bien, el anunció de su participación causó revuelo en las redes sociales, pues muchos de los fanáticos consideraron que la organización debió invitar a un artista ligado al género urbano, todo empeoró cuando se comenzó a difundir una entrevista, dónde se le escucha a uno de los integrantes asegurar que le desagrada el reguetón y que no estaba dispuesto a escucharlo.

Pese a las críticas y ataques que recibió ‘Tourista’, no dudaron en realizar su performance en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Lamentablemente, a su ingreso al escenario los asistentes empezaron a pifiarlos lanzando fuertes frases de rechazo.

“Que se vayan”, “Vete”, “Fuera”, fueron algunas de las palabras que se logran escuchar en los vídeos difundidos en las redes sociales por parte de los fans.

Así se presentaron los Tourista y de fondo el abucheo del público.

“Bueno, sé que hay sentimientos divididos, pero queremos decirle con todo corazón que estamos aquí para darles la mejor energía del mundo y lo mejor que podemos. Con cariño, de una banda peruana compartiendo música peruana con todos ustedes”, fueron las palabras de uno de los integrantes de la agrupación.

Solo tocaron 30 minutos

Al parecer, el poco cariño que le brindaron a la banda peruana ocasionó que se retiraran del escenario a los treinta minutos de su presentación y en su lugar se quedó DJ Towa. Y es que, según la programación, Rui Pereira, Sandro Labenita y Genko, tocarían a partir de las 20:00 horas con artistas invitados como Nicole Favre y Jaze.

Sin embargo, esto no se pudo concretar y solo cantaron media hora. Para seguir con el show y que la gente no se “aburra”, la productora decidió que DJ Towa, quien estuvo tocando sus mejores mezclas desde las 19:00 horas, vuelva para animar a los asistentes con lo mejor del reguetón.

Reacciones en redes a la presentación de Tourista

A pesar de que ‘Tourista’ explicó cuál fue el contexto en el que dieron las declaraciones que encendieron la furia de los fans de Bad Bunny, los usuarios de Twitter no los perdonaron y expresaron su molestia. Mientras que unos alentaban a que se les abuchee, otros señalaron que no estaban de acuerdo con estas acciones.

Todo el estadio del concierto de Bad Bunny abucheando a Tourista… no estoy de lado de nadie pero bueno, cada uno es responsable de sus palabras”, “Mano estoy que me duermo mientras canta Tourista”, “Silbando y Tirándole mier... a Tourista, siempre del lado correcto de la historia”, escribieron.

“Que no les guste la música de Tourista y por esa razón decir que los abuchearán para que cambien de telonero en el concierto de Bad Bunny demuestra porque la escena musical peruana no progresa. Porque está llena de odio y de envidia”, “Por favor, no vayan a estar abucheando a Tourista, no queremos que nos recuerden así, el enemigo de un peruano no debe ser otro peruano”, fueron otros post.

