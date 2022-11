Giuliana Rengifo restó importancia a acusación de Arantxa Mori: “Mi conciencia está tranquila”

La cumbiambera se pronunció sobre este tema en el programa de 'El Gran Show'.

El último sábado, en el programa de ‘El Gran Show’, la conductora Gisela Valcárcel le preguntó a la cantante Giuliana Rengifo sobre las últimas noticias de escándalo en las que se ha visto involucrada tras la acusación de Arantxa Mori.

La cumbiambera decidió minimizar las acusaciones en su contra que se dieron a conocer en el programa ‘Magaly Tv La Firme’ y solo optó por decir que su conciencia está “tranquila”.

“Yo me cierro en mi cúpula así y no escucho, no oigo nada”, dijo la exagua Bella y afirmó que “es verdad (no me gustan las fiestas). Soy muy casera, muy mamá gallina. De verdad estoy tranquila, mi conciencia está tranquila, no entiendo por qué la gente es tan así”, dijo.

Como se recuerda, Giuliana Rengifo fue acusada por la cantante Arantxa Mori de meterse en la relación de seis años que tenía con el abogado Eduardo Rimachi. La integrante de la agrupación ‘Vanessa y las tremendas de la Cumbia’ incluso la señaló de tener “problemas psicológicos” por buscar burlarse de su dolor.

En una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, la víctima de presunta infidelidad tuvo duros calificativos contra Rengifo quien la habría estado atormentando durante varios meses con vídeos en la red social de TikTok.

Además, Arantxa Mori reveló que en una oportunidad encontró ropa interior de una mujer en el cuarto de su pareja. Dicha prenda sería de la participante de ‘El Gran Show’ quien en una ocasión se grabó en el cuarto de su novio donde presuntamente habría pasado la noche.

“Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él, él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”, precisó la cantante para el programa de Magaly Medina.

En otro momento, también reveló que hubo una oportunidad en que ambas se encontraron cara a cara en la inauguración del bar de un familiar de su expareja.

Según detalló, ella acudió al evento para que el abogado le demuestre que no tenía nada con la exintegrante de Agua Bella, sin embargo, no imaginó que la cumbiambera armaría tremendo escándalo y se pusiera a llorar.

“Yo que he sido la pareja y ella la amante, jamás le he ido a hacer un escándalo, jamás le he ido a insultar ni a querer denigrarla como mujer, y ella sabiendo como han pasado las cosas, ¿toda fresca queriendo reclamarme?... pero nosotros nos quedamos ahí y ella se fue a llorar a una esquina”, contó Arantxa.

Cabe mencionar que tras las acusaciones, la participante de “El Gran Show” optó por desactivar los comentarios de su cuenta oficial de Instagram, evitando así que algunos usuarios puedan criticarla en sus redes.

Tilsa Lozano defiende a Giuliana Rengifo

Tras las declaraciones de la cumbiambera en el programa de Gisela Valcárcel, quien no pudo evitar pronunciarse al respecto fue la modelo Tilsa Lozano. Cabe mencionar que, Magaly Medina, cuando presentó a Arantxa Mori en su set, comparó la actitud de Rengifo con la de ‘Tili Tili’ en el pasado cuando se descubrió que tenía una relación clandestina con el jugador Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

Según señaló la ahora jurado del reality show de baile, las acusaciones contra la cantante de cumbia se da “por un tema personal”, dejando entrever que Magaly Medina sería la causante del ‘escándalo’ en el que se ve envuelta la participante, en clara alusión a la presunta relación que habría tenido su esposo Alfredo Zambrano con Rengifo.

