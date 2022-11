Carlos Alonso Thorton ingresa a ‘Maricucha 2′: “No me pueden comparar con mi padre, somos diferentes”

El joven actor se une al elenco de Maricucha 2 para protagonizar divertidas escenas con Patricia Barreto, Andrés Vílchez y Stefano Meier. Video: Paula Elizalde/Infobae

Carlos Alonso Thorton interpretará a Gregorio y será uno de los nuevos galanes de la segunda temporada de ‘Maricucha 2′. La teleserie, que tiene como actriz principal a Patricia Barreto, se estrenará este martes 15 de noviembre después de ‘Al Fondo Al Sitio’ por la señal de América Televisión.

El hijo del destacado actor Carlos Thorton habló con Infobae y comentó que está feliz con esta nueva experiencia en la comedia y no descarta hacer más adelante el papel de galán en novelas.

Además, el estudiante de teatro en la Pontificia Universidad Católica del Perú explicó que no pueden comparar su trabajo con el de su padre porque son de generaciones distintas.

Carlos Thorton, ¿nervios antes del estreno de la novela?

Nervios no es el caso, es más intriga porque salga y ver la recepción de la gente, que es lo que más me importa. Hemos empezado a grabar en octubre y mi personaje va a salir en los primeros cuatro capítulos y después ya van a ver.

¿Cómo te enteraste de este papel?

Me pasaron la voz para audicionar, fui y creo que les guste porque aquí estoy.

¿De qué se trata tu personaje en ‘Maricucha 2′?

Gregorio es uno de los chicos que va a luchar por el amor de ‘Maricucha’. Es una persona que siente mucho, es bien devoto y quiere lo mejor para ella. En Cajamarca, él se va a reencontrar con el amor de su infancia.

Carlos Alonso Thorton es Gregorio en 'Maricucha 2'. Del Barrio Producciones.

¿En esta teleserie estás experimentando la rama de la comedia?

Creo que el tinte de comedia viene de la misma serie y con Gregorio también la hay, pero con él entra el lado humano y sensible que todos tenemos. Siente mucho porque acaba de llegar el amor de su vida después de muchos años.

¿Qué tal la química con Patricia Barreto (Maricucha)?

Patty es increíble, con ella nos divertimos mucho en las grabaciones, muchas veces hemos tenido que parar escenas porque no parábamos de reír.

Carlos Thorton participará en 'Maricucha 2'. América TV.

¿Cómo te fue en el primer día de grabaciones?

Había una sensación, no de nerviosismo porque lo había bloqueado, pero recuerdo que la primera escena, estaba un poquito frío, se solucionó y se arregló. Luego fui conectando más con el cast de la serie.

Ya habías ido a Cajamarca, ¿qué tal fue grabar en ese lugar?

Fue una experiencia increíble grabar en Cajamarca. Ahora lo van a ver, el martes 15 de noviembre que se estrena, pero fueron brutales, muy bonitas, el Perú es hermoso. Jamás había ido y me pareció muy lindo.

¿Y cómo le diste la noticia a tu papá que habías obtenido el papel? Él es un reconocido actor desde hace años...

Le cuento una vez pase todo. Él a veces me pasa la voz de algunos castings, voy y ya depende de mí. En este caso, le conté sobre la serie, lo primero que me dijo, fue que no descuide la universidad. Si esto (serie) no lo afecta, que lo haga y aquí estoy.

Desde que salgas en televisión, es inevitable que comparen tu trabajo con el de tu padre, ¿qué opinas de eso?

Supongo que sí, pero comparaciones para bien. Quizás no tanto porque van a ser cosas muy diferentes. Somos dos personas y generaciones totalmente distintas, son dos puntos de vista y trabajos diferentes.

¿Cómo te proyectas en las producciones nacionales? ¿Te gustaría ser el siguiente galán de telenovela?

Lo que quiero es trabajar en explorar mi arte. De lo de ser galán si viene, que venga y si no, que no venga. Es más que nada, querer hacer un trabajo actoral extenso, quiero moverme por donde pueda, me guste y quiera. Lo principal es sentirme cómodo y sentir que voy a aportar algo al proyecto.

¿Los fanáticos que van a encontrar en esta nueva temporada de ‘Maricucha’?

Si les gustó la primera, agárrense que la segunda temporada se viene con un montón de cosas más. Se van a divertir mucho, se lo aseguro.

Carlos Thorton apareció por primera vez en TV cuando su padre lo llevo a 'En Boca de Todos'.

