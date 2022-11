Patricia Barreto y su admiración por Gustavo Bueno: “Espero que vuelva a ‘Maricucha’ para seguir trabajando con él”

La actriz peruana narró cómo su popular personaje le ha traído más de una alegría profesional. Video: Paula Elizalde / Infobae

Patricia Barreto regresa con su divertido personaje que se ha ganado el corazón de todos los televidentes, este 15 de noviembre, en la segunda temporada de la serie peruana ‘Maricucha 2′.

La actriz dio una entrevista a Infobae donde no solo hablo de su personaje y lo que le ha dejado este papel, sino de la admiración que siente por el destacado actor Gustavo Bueno.

El gran exponente de cine, televisión y teatro peruano estuvo en la primera temporada de la novela que se estrenó en enero de este año. Interpretó el papel de Antonio Corbacho, quien no se llevaba muy bien con su familia por eso decidió darle una lección, con ayuda de María Augusta López Huamán (Patricia Barreto).

La protagonista comentó que con esta novela de ‘Del Barrio Producciones’ tuvo la oportunidad de conocerlo a profundidad y aprendió mucho de él. Además, mostró muchas ganas de volver a trabajar juntos.

“Gustavo es maravilloso, es un maestro. Lo quiero mucho, me enseñó muchísimo y lo admiro, y lo sigo admirando más ahora que lo conozco como persona. Espero que vuelva a Maricucha para seguir trabajando juntos.

Asimismo, comentó que Gustavo Bueno, es un actor de amplia trayectoria que es valorado en nuestro país, pero considera que si hay muchas más producciones nacionales, tendría mayor exposición.

“Deberíamos dar mucho más oportunidades y eso va a depender de que haya más producción para todos. Mientras más opciones haya, para que todos tengamos plaza laboral, va a ser mucho mejor”, explicó la actriz.

Patricia Barreto y la admiración por Gustavo Bueno.

Patricia agregó que el público tendría que también apoyar las producciones nacionales en televisión, cine y teatro para así la industria de la actuación crezca más y haya trabajo para todos sus compañeros.

“Historias hay para contar, actores hay para mostrar y talento tenemos. Solamente falta que vean todas las producciones nacionales... apuesten por nosotros, por su propio talento nacional y que nos representan tan bien aquí como en el extranjero”, manifestó.

La actriz resaltó que Gustavo merece muchos reconocimientos a su trayectoria artística, ahora que está presente pero también indicó que el mejor homenaje hacia él es honrar y valorar su trabajo como actor.

“Creo que honrar su trabajo, que los compañeros los valoremos, que tenga trabajo es un homenaje en vida que todos dignamente merecemos como seres humanos. Por lo menos Gustavo. eso es lo que siente y lo sé. Los aplausos siempre lo van a tener y valorarlo es ahora que está aquí presente. Y no solamente él, sino Carlos Gassols, Haydeé Cáceres y gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir en tablas y ahora en TV, es un aprendizaje maravilloso.

Otros de los actores que ya no aparecen en la novela es Laszlo Kovacs quien con ‘Don Gilberto’ están sumergidos en las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Otras ausencias son de Emanuel Soriano y Gustavo Borjas, quienes fueron los que se disputaron el amor de la protagonista en la primera temporada.

El primer capítulo de Maricucha logró 25.9 puntos de rating, convirtiéndose así en uno de los estrenos más exitosos de la televisión peruana.

Patricia: “Esta novela me ha dado la oportunidad que mi voz este presente”

‘Maricucha’ regresa pero no está muy segura de casarse con Renato Corbacho (Andrés Vílchez) porque no le gusta que la presionen antes de tomar decisiones. La actriz Patricia Barreto comentó que su papel es la de una joven espontánea, transparente y considera que esas cualidades son las que engancharon con el público.

Maricucha no es la clásica jovencita que se quiere casar de blanco, ella tiene otras prioridades y la actriz explica por qué. “Maricucha es una telenovela que, claramente, no es convencional... Maricucha tiene ideas muy claras, no le gusta que la presionen. Ella tiene una personalidad muy chispeante y muy espontánea, por eso creo que conecta mucho con la gente. Ella no quiere casarse porque no le gusta que la presionen”; explica.

De otro, la artista comentó que su trabajo le ha permitido conquistar los hogares peruanos donde no solo la ama de casa la ve sino todos los integrantes de la familia. Además, resaltó que llegar a tantas personas le ha permitido mostrar su propia voz con un mensaje empoderador y reflexivo.

“Es loquísimo porque este personaje sigue siendo a fin al mundo familiar infantil. Tengo muchos fans, niños y grandes. Mi mundo familiar siempre se ha expandido, me ayuda a que se pueda mostrar mi voz, siempre una voz constructiva y positiva. Este papel me ha dado la oportunidad de que mi voz esté mucho más presente, que dentro de lo que busco, siempre sea una voz importante”, puntualizó.

Esta nueva entrega tendrá nuevos actores en el elenco tales como los hijos de Christian Meier y Carlos Thorton. Stefano (Doménico) y Carlos Alonso (Gregorio) serán los nuevos galanes quienes se disputarán el amor de ‘Maricucha’.

Patricia Barreto habla de su personaje en Maricucha 2. Infobae/ Paula Elizalde

SEGUIR LEYENDO