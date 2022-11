Patricia Barreto agradecida con su personaje en ‘Maricucha 2′: “Siento que mi voz está presente”

Patricia Barreto habla de su personaje en Maricucha 2. Infobae/ Paula Elizalde

Patricia Barreto regresa este 15 de noviembre con su divertido personaje. La serie peruana ‘Maricucha 2′ regresa por América TV con muchas novedades, entre ellos, la participación de Stefano Meier y Carlos Thorton. La actriz brindó una entrevista a Infobae donde no solo habló de sus nuevos compañeros, sino también de lo mucho que le ha dado este papel.

En esta segunda temporada, Maricucha sabe que está muy enamorada de Renato (Andrés Vílchez). Sin embargo, aún no está preparada para casarse, y no está dispuesta a ceder ante la presión.

Patricia, regresa Maricucha con dudas sobre el matrimonio. Para ella ese no es su final feliz...

Maricucha es una telenovela que, claramente, no es convencional. Si bien nos regimos bajo parámetros de telenovela donde tiene que haber romance y lucha por el honor, tenemos que impactar desde el otro lado como dice Michelle Alexander. Dar mensajes, con personajes con ideas claras o, al menos, en el proceso de saber lo que quiere. Y Maricucha tiene ideas muy claras, no le gusta que la presionen. Ella tiene una personalidad muy chispeante y muy espontánea, por eso creo que conecta mucho con la gente. Ella no quiere casarse porque no le gusta que la presionen.

¿Buscas para tu carrera este tipo de perfiles en tus personajes?

Siempre trato de saber qué es lo que dice la historia, qué es lo que quiere transmitir el personaje. Y si está alineado en mi ética y mis valores como artista, yo lo represento pero orgullosísima. También soy una actriz de retos, pero normalmente lo que hago es representar personajes que coordinan conmigo, y así es Maricucha.

Esta vez Maricucha tendrá dos pretendientes más. ¿Cómo ha fluido la química con Stefano Meier y Carlos Thorton?

Carlos está empezando, está en la universidad. Stefano tiene más experiencia. Carlos es muy divertido, a veces tengo que cortar las escenas porque no podemos aguantar la risa. Yo vengo del mundo de la improvisación y del clown, yo hago que salgan de su zona de confort muy rápidamente, los incomodo para jugar y ellos juegan conmigo. Stefano tiene una actuación muy bonita, nos divertimos muchísimo.

Stefano Meier y Carlos Thorton en Maricucha 2. Infobae / Paula Elizalde

¿Qué te ha dado este personaje?

Si antes me daban mucho cariño por las obras de teatro, siento que (ahora más). Es loquísimo porque este personaje sigue siendo a fin al mundo familiar infantil. Tengo muchos fans, niños y grandes. Mi mundo familiar siempre se ha expandido, me ayuda a que se pueda mostrar mi voz, siempre una voz constructiva y positiva. Este papel me ha dado la oportunidad de que mi voz esté mucho más presente, que dentro de lo que busco, siempre sea una voz importante.

Por otro lado, Gustavo Bueno ya no está en esta temporada..

Gustavo es maravilloso, es un maestro. Lo quiero mucho, me enseño mucho y lo admiro mucho, y lo sigo admirando más ahora que lo conozco como persona. Espero que vuelva a Maricucha.

Stefano Meier entra al elenco de Maricucha 2.

Cabe recordar que Gustavo Bueno y Lszlo Kovacs están sumergidos en las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’, programa que se emite de lunes a viernes por América TV. Justamente, esta producción se encargará de darle paso a ‘Maricucha 2′, desde el 15 de noviembre.

