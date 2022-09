Melissa Klug se retira del set de ‘En Boca de Todos’ cuando le ponen la canción de Yahaira Plasencia

Melissa Klug se va del set tras escuchar tema de Yahaira Plasencia | América TV

Melissa Klug se presentó en ‘En Boca de Todos’ para ser parte del concurso del programa llamado ‘Señora primavera 2022′. Allí la madre de Samahara Lobatón lució un vestido ceñido y un peinado espectacular para quedar como una de las finalistas.

En medio de la dinámica del programa, la popular ‘Blanca de Chucuito’ fue sometida a una especia de escaner, en la que se definían las características de su belleza y lo que demostraría en el concurso, pero no imaginó que sería troleada.

Todo sucedió cuando Ricardo Rondón comenzó a leer las características de Melissa Klug en una pantalla dinámica, pero llegó a un espacio en la que fue comparada con la expareja de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia.

En la pantalla decía: “Rostro: Barbie chalaca, Silueta: de sirena, su fuerte…”, y fue en ese momento que recibió una broma que no fue de su agrado. Cuando se referían a su fuerte se leyó: “su totó”, y de inmediato sonó la canción característica de Yahaira Plasencia ‘Mueve el totó’.

Melissa Klug se retira del set de 'En boca de Todos'. (América TV)

Como se recuerda, esta canción fue la que hizo popular a la salsera cuando estaba iniciando una relación con Jefferson Farfán. Fue en ese tiempo que él se separó de la madre de sus hijos, por lo que ambas no tienen ni la más mínima relación.

Pese a que simularon ‘corregir’ el error, por segunda vez le pusieron la misma característica y la misma canción, lo que desató la molestia de la novia de Jesús Barco quien raudamente salió del set del programa. De inmediato, Ricardo Rondón fue a perseguirla y pedirle disculpas.

Todo se trató de una broma del programa, pero Melissa Klug se mostró un poco incómoda con esta broma, pese a que lo tomó con humor y no se volvió a hablar de lo mismo. Aunque, al final continuaron bromando con ella al ponerle temas de Yahaira Plasencia para que bailara en el programa.

Melissa de incomoda cuando le preguntan si gana más que Jesús Barco

En otro momento del programa, Melissa Klug estuvo hablando de la nueva faceta de su novio Jesús Barco como influencer en las redes sociales. Desde un inicio, dejó claro que su pareja ve sus trabajos por sí solo y ella no se mete.

Pero, fue Ricardo Rondón quien hizo una pregunta incómoda y le cuestionó si era verdad que ella ganaba más que su prometido. Melissa Klug explicó que no hablaría del tema. “Yo no voy a hablar de montos, no sé cuánto ganará. Yo no sé es su trabajo es aparte no es lo mío”, sentenció.

Melissa Klug se incomoda cuando le preguntan si gana más que Jesús Barco | América TV

