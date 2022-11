Maju Mantilla reveló por qué renunció a ‘En Boca de Todos’ un año antes de su cancelación | Youtube. Créditos a '¿Y ahora qué?'

Maju Mantilla confesó que ya había tomado la decisión de retirarse de ‘En Boca de Todos’ un año antes de su inesperada cancelación. Sin embargo, continuó en su cargo como conductora tras llegar a un acuerdo con la producción. Lo que jamás imaginó es que el programa de América TV terminaría siendo retirado de la parrilla de contenidos.

En entrevista con ‘¿Y ahora qué?’, la exreina de belleza contó que habló con la productora de ‘En Boca de Todos’, Mariana Ramírez del Villar, sobre su renuncia. Según dijo, no deseaba formar más parte del espacio televisivo porque quería evaluar otros proyectos para su carrera, pues había sido presentadora de TV en los últimos 10 años.

“Yo había tomado la decisión hace un año, de que este sea mi último año (...) Yo lo sentí cargado por todo lo que se venía desde atrás, de todo lo que había vivido y pasado. Dije ‘bueno, fue un momento bonito de mi vida, pero creo que hay otras cosas que tienen que avanzar, tengo que soltar ciertas cosas para seguir avanzando’. Entonces, sentí que está bien que haya acabado”, explicó.

Tras una larga conversación, la productora la convenció de quedarse un tiempo más en ‘En Boca de Todos’, dándole el permiso para ausentarse del espacio televisivo los días viernes. Incluso, se habló sobre la realización de una despedida televisiva, algo que no llegó a pasar porque el programa se emitió por última vez con todos los conductores diciendo adiós.

En Boca de Todos se despidió de la televisión peruana.

El futuro de Maju Mantilla

La Miss Mundo 2004 indicó que, luego que se anunciara que ‘En Boca de Todos’ se iba de la pantalla chica, recibió varias propuestas para seguir vigente en TV. Aunque algunas le resultaron bastante interesantes, las descartó porque iniciaban este 2022 y ella aún quiere tomarse un tiempo para descansar.

“Recibí llamadas en general para hacer distintos tipos de cosas, pero no quise apresurarme en eso porque algunos comenzaban este año y para mí este año es para pensar un poquito más en mis decisiones. Cualquier cosa, si es que necesito empezar en algo, será para el próximo año. Además, tengo que cerrar ciertas cosas como mi hospedaje y, además, mis hijos salen de vacas. Me tengo que relajar un poquito”, sostuvo.

Maju Mantilla adelantó que solo hay una propuesta que sí aceptó a ojos cerrados. “Se viene un proyecto de actuación, me encanta la ficción, yo empecé con ello en ‘Ven, baila quinceañera’. Ya estoy metida en eso. Este proyecto es de Navidad, es una obra navideña. No puedo decirles qué haré, pero es bonito porque es para los niños. No saben cuánto he soñado con esto, en hacer algo infantil, porque mis hijos están chiquitos. Ya les dije que estaré en una obra de teatro”, confesó.

Maju Mantilla habló sobre su renuncia a 'En Boca de Todos'. (Youtube)

SEGUIR LEYENDO