Maju Mantilla recuerda cuando se enamoró de su esposo: “Pensaron que me fijé en él por su dinero”

Maju Mantilla reveló que muchas personas pensaron que se había fijado en su esposo por su dinero. (YouTube)

Maju Mantilla estuvo como invitada en el nuevo canal de YouTube ‘¿Y ahora qué?’ conducido por Manuel Paz Soldán, conocido también como el ‘Chino’ y Christian Bayro, quienes se juntaron con dos camarógrafos de ‘En Boca de Todos’ para crear su propio programa digital, luego de que el magazine de América Televisión dejara de salir al aire.

Durante la conversación con los periodistas, la exreina de belleza confesó que muchas personas pensaron que se había fijado en su esposo Gustavo Salcedo por su dinero. Todo comenzó cuando Bayro le consultó por a la conductora sobre la etapa de modelo de su esposo en la época que iba a la universidad. Sin embargo, la presentadora aclaró cómo fue que el deportista estuvo posando frente a cámaras.

“No ha sido modelo. Él estaba caminando con su mochila de universitario por la calle, lo agarraron y le dijeron ‘tú eres el elegido para hacer una foto para una marca’, que en ese entonces yo estaba trabajando con esa marca e hicimos una sesión juntos como familia. Ahí nos conocimos”, comenzó diciendo Maju Mantilla.

En ese momento, el popular ‘Chino’ señaló que Gustavo Salcedo ‘quería salir adelante’, por lo que tomaba algunos trabajos para ganar dinero. Esto ocasionó que, la también influencer lo interrumpiera para revelar que, en su pasado, hubo mucha gente que pensaba que ella quería tener una relación sentimental con Salcedo solo por tener una buena posición económica.

“Ahora que hablas de dinero, el algún momento dijeron que yo me había enamorado de él porque era millonario. Fue muy gracioso, que me fui con él por eso (dinero) ¡Imagínense! Todo lo que a la gente se le ocurre. A él le costó encontrar trabajo también” agregó.

Recordemos que, la pareja se conoció en el año 2004 justo cuando Maju Mantilla fue coronada como la mujer más bella en Miss Mundo. Ambos trabajaron en varias sesiones de fotos y, pese a que en un principio la modelo rechazaba sus invitaciones a salir, fue en 2005 cuando aceptó conocerlo más íntimamente. Ahora, gozan de estar poco más de 10 años de casados.

Maju Mantilla cuenta que las personas pensaron que se fijó en su esposo por su dinero. (Captura / Instagram)

Maju Mantilla le dice ‘Adiós’ a En Boca de Todos

Maju Mantilla le dedicó algunas emotivas palabras al público que la ha seguido por más de diez años en su camino como conductora en América Televisión. “Gracias por haberme apoyado desde el primer día que pise un programa de TV, gracias por haberse reído y llorado conmigo porque he tenido mis momentos difíciles en televisión. Gracias a todos por el cariño que me han dado (...) Me escriben muchas mamitas que me dicen: ‘Maju los vamos a extrañar con sus ocurrencias y nos entretenemos con ustedes, ya no sabemos que vamos a ver’. A mí me llena mucho el corazón, leer todo eso”, comentó a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Asimismo, admitió que le iba a costar mucho cambiar de rutina porque estaba acostumbrada a dedicar parte de su día a las grabaciones del en vivo. “Me lleno de pena de que esta rutina va a cambiar. Recuerdo que me case y empecé en la televisión, este cambio al principio me va a chocar, pero luego poco a poco va a pasar”, agregó.

SEGUIR LEYENDO