Guido Bellido le responde a Vladimir Cerrón por cuestionar su renuncia: “Cada quien tiene su aporte y hay que reconocer a todos”

Guido Bellido y Vladimir Cerrón. (Fuente: Facebook / Guido Bellido)

El congresista Guido Bellido le respondió a Vladimir Cerrón, quien cuestionó su renuncia al partido y la bancada de Perú Libre. A través de su cuenta personal de Twitter, señaló que todos y sin excepción alguna aportaron para que la agrupación del lápiz gane las elecciones generales del año pasado.

“Sin Pedro Castillo, Guido Bellido, miles de docentes a la largo y ancho del país, hombres y mujeres trabajadores del campo y la ciudad, no hubiésemos tenido los resultados del proceso electoral del 2021; cada quien tiene su aporte y hay que reconocer a todos y ser justo en ello”, escribió.

Previamente, Cerrón colocó sobre Bellido:“El instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido, sin él Pedro Castillo no sería presidente, Bellido nunca hubiera sido premier, los maestros no tendrían su bancada. Es la trascendencia histórica de Perú Libre, ajeno a las traiciones”.

Todo este terremoto se dio por la renuncia inesperada de Bellido a Perú Libre. A través de redes sociales, volvió a ratificar la decisión que tomó y manifestó que ha cumplido de manera “leal y consecuente” en las actividades del partido con el cual Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno.

“He renunciado a Perú Libre del cual he sido parte desde el 2015, durante nuestra militancia hemos cumplido de manera leal y consecuente en todas las acciones partidarias, sin embargo, he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural”, puso en Twitter.

No se unirá a ninguna bancada

Por otro lado, Guido Bellido manifestó que no se unirá a ninguna otra bancada y tampoco formará una nueva. Sin embargo, refiere que tendrá un “espacio” dentro del Congreso de la República. “Nosotros vamos a construir un espacio, vamos a dar soporte. Me refiero a nivel nacional de las organizaciones sociales evidentemente que coincidan en el trabajo organizado”, reveló.

“Nosotros no podemos estar saliendo de una bancada a otra. Desde el lugar que vamos a estar, de manera independiente, vamos a dar soporte a las organizaciones sociales (…)”, agregó el legislador no agrupado.

Desde otro punto, sostuvo que no ha comunicado nada al presidente Pedro Castillo. “No he tenido la oportunidad de conversar y yo no veo que esté dando cuenta de mis acciones a diferentes personalidades que no están vinculados en nuestro tema”, mencionó.

Guido Bellido da detalles sobre su renuncia a Perú Libre. (Canal N)

Moción de vacancia

El también expresidente del Consejo de Ministros manifestó que su salida no será motivo para que firme la vacancia que es promovida por Edward Málaga. En este sentido, descartó que se sume a “la fila de los vacadores”. Además, indicó que no existen pruebas contra el presidente de la República.

“No vamos a estar en la fila de los vacadores ni de los golpistas. Nosotros vamos a mantenernos que la democracia se defiende, puede que las personas no sean de nuestro gusto, pero eso no tiene que ver con los resultados y la población”, descartó.

