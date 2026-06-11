¿Dónde y a qué hora ver en Perú a Shakira en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026?

El inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 estará marcado por la presentación en vivo de Shakira en la ceremonia inaugural, que se transmitirá para todo el Perú el 11 de junio a las 12:30 p.m. a través de la plataforma de streaming DGO y la señal de DSPORTS. La estrella colombiana encabezará el espectáculo musical en el Estadio Azteca de México, dando inicio a una edición histórica que, por primera vez, se disputará en tres países.
Un show inaugural con sello latinoamericano
La ceremonia inaugural en el Estadio Azteca incluirá a Shakira interpretando junto a Burna Boy el tema oficial “Dai Dai”. El evento contará también con actuaciones de Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, quienes animarán la antesala del primer partido entre México y Sudáfrica. La transmisión comenzará a las 12:30 p.m. (hora de Perú) por DSPORTS y estará disponible en DIRECTV y en el acceso online de DGO.
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El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en acoger tres inauguraciones de mundiales de fútbol, consolidando su relevancia histórica en el deporte.
Canadá y Estados Unidos completan la fiesta
La fiesta de apertura de la Copa Mundial FIFA 2026 no se limitará a México. El 12 de junio, a la misma hora, Canadá será sede de su propia ceremonia en el estadio de Toronto con la participación de Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara. El mismo día, pero a las 6:30 p.m., Estados Unidos ofrecerá su espectáculo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, encabezado por Katy Perry, junto a artistas de talla internacional como Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.
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Ambos eventos podrán verse en vivo por la señal de DSPORTS y la plataforma de streaming DGO, disponibles para los suscriptores de DIRECTV en Perú y otros países de Sudamérica.
DSPORTS, parte de la tecnomedia latinoamericana Waiken ILW, será la única señal deportiva en transmitir los 104 partidos del torneo. La cobertura incluirá más de 900 horas de contenido original y la participación de 80 enviados especiales. El servicio estará disponible a través de DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+, con programación en vivo las 24 horas y acceso a través de DGO.
Para el público peruano, existen varias formas de acceder a la cobertura completa:
- DGO: plataforma de streaming y TV en vivo
- DIRECTV: servicio de TV paga, con acceso sin costo adicional a DGO para clientes
- ZAAZ: servicio de internet de fibra óptica que ofrece paquetes con acceso a DGO
¿Cuándo es el histórico show de Shakira, BTS y Madonna?
La edición 2026 del Mundial marcará un hito con la realización del primer show de medio tiempo en una final, protagonizado por Shakira, BTS y Madonna. El evento tendrá lugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
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La final comenzará a las 2:00 p.m. (hora de Perú), mientras que el esperado halftime show iniciará cerca de las 3:00 p.m.. La transmisión exclusiva estará disponible en los canales 610 y 1610 HD de DIRECTV, así como en todos los dispositivos compatibles con DGO.
La presentación de Shakira, BTS y Madonna será el punto culminante de una final que reunirá a 48 selecciones, la mayor cantidad en la historia del torneo. El show de medio tiempo, además de su valor artístico, tendrá un fin solidario: buscará recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa educativa impulsada por la organización.
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El anuncio del cartel generó entusiasmo entre los fanáticos peruanos, especialmente entre los seguidores del grupo surcoreano BTS, cuyo regreso a los escenarios tras el servicio militar ha sido esperado a nivel mundial. Madonna también aprovechará la plataforma para estrenar material de su próximo álbum, y Shakira consolidará su vínculo con la Copa del Mundo, tras haber presentado el tema oficial “Dai Dai” y haber participado en tres ediciones anteriores.
La curaduría artística del halftime show estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien también participará junto a los personajes de The Muppets. El evento promete una experiencia única, fusionando fútbol y música en una escala sin precedentes.
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Datos clave para el público peruano:
- Fecha y hora de la final: Domingo 19 de julio, 2:00 p.m. (hora de Perú)
- Inicio del halftime show: 3:00 p.m. aproximadamente
- Dónde ver: DSPORTS (DIRECTV, canales 610/1610 HD) y DGO en streaming
Con este despliegue, la FIFA apuesta por una final que trasciende el deporte y convierte al Mundial en un evento integral con acceso exclusivo para los espectadores en Perú y toda Latinoamérica.
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