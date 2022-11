Cerrón tras renuncia de Bellido a bancada oficialista: “Sin Perú Libre nunca hubiera sido premier”

Vladimir Cerrón señaló que la oposición teme censurar a Aníbal Torres.

Luego de conocerse que Guido Bellido decidió renunciar a la bancada de Perú Libre, el secretario general del partido oficialista, Vladimir Cerrón, se pronunció sobre esta decisión que pone nuevamente en jaque a dicha organización.

Como se recuerda, el ex premier utilizó sus redes sociales para anunciar su alejamiento con este partido político.

“He renunciado a Perú Libre del cual he sido parte desde el 2015, durante nuestra militancia hemos cumplido de manera leal y consecuente en toda las acciones partidarias, sin embargo, he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural”, publicó Bellido Ugarte en Twitter.

Ante esto, Cerrón Rojas, ex gobernador de Junín, también hizo uso de esta plataforma digital para responder ante la decisión de Bellido en dejar de ser parte de Perú Libre.

“El instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido, sin él Pedro Castillo no sería presidente, Bellido nunca hubiera sido premier, los maestros no tendrían su bancada. Es la trascendencia histórica de Perú Libre, ajeno a las traiciones”, escribió el ex gobernador regional de Junín en su cuenta oficial de Twitter.

Adicional a este pronunciamiento, el congresista Bellido habló sobre la decisión del mandatario de la República, Pedro Castillo, de no participar del 29° cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC), que se realizará en Tailandia.

“¿Hasta dónde debe llegar el sabotaje al país? Impedir ejercer al presidente la representación internacional afecta intereses de 33 millones de peruanos. Cómo se explica tanto odio por quienes siempre estuvieron en el Gobierno, no conciben que también nosotros existimos”, indicó.

Pronunciamiento de Vladimir Cerrón

Proyectos de Guido Bellido

Luego de anunciar su alejamiento de la bancada Perú Libre, Guido Bellido contó algunos proyectos que tiene, pero descartó desde un inicio que integrará otro partido político.

“Nuestro aporte en otro espacio es más amplio y puede permitir fortalecer el campo popular (…) Dentro de Perú Libre ya hemos cumplido con lo que corresponde como parlamentario y como militante, y consideró que puedo aportar desde otro espacio con mayor trabajo”, declaró el legislador Bellido en radio Exitosa.

“Descarto que nos incorporemos en alguna bancada. Lo que sí vamos a hacer es un trabajo directo. Vamos a apoyar a las comunidades campesinas, a los sectores que requieren nuestro soporte tanto político, ideológico y en el tema organizativo como parlamentario. Hay tantas formas de fortalecer el campo popular que se requiere dedicación y esfuerzo”, agregó.

Guido Bellido ha sido premier del gobierno de Pedro Castillo.

¿Por qué renunció Bellido a PL?

Durante esta conversación, Guido Bellido manifestó que su decisión de renunciar a Perú Libre no ha sido iniciada ni motivada por el rechazo de los integrantes de su partido a su candidatura como vocero de la organización política. Si no que esto ya tiene que ver con temas personales y porque además tiene otra visión de la política.

“Nosotros a inicios de la presente legislatura hemos elegido a tres voceros de Perú Libre: Kelly Portalatino, Flavio Cruz y Milagros Rivas. Eso ha estado establecido y se tiene que cumplir de acuerdo a lo que hemos determinado. Es totalmente falso”, señaló.

SEGUIR LEYENDO