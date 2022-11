Guido Bellido descarta renuncia de otros congresistas de la bancada de Perú Libre

Guido Bellido da detalles sobre su renuncia a Perú Libre. (Canal N)

Tras su renuncia al partido Perú Libre, el ahora congresista no agrupado, Guido Bellido, se pronunció. En este sentido, indicó que su decisión es personal y no se trata de un desistimiento grupal. Sin embargo, siempre se manifiesta de un “nosotros” cuando menciona que ya culminó su función en la organización política.

“Yo he tomado una decisión personal, no he tenido ninguna conversación con otro congresista de la bancada. No conozco las decisiones de mis colegas en ese tema”, declaró a Al Estilo Juliana.

Además, negó que exista una discrepancia con el partido, como también reveló que había comunicado su decisión desde hace un mes al fundador del partido, con quien descarta que haya una relación amical.

“Mi relación con Vladimir Cerrón siempre ha sido de militante a secretario general. Ahora creo que no hay relación de ningún tipo, porque tengo relaciones de carácter político y no amical, u otros temas”, mencionó.

Hasta el momento, Vladimir Cerrón no se ha pronunciado sobre la decisión de manera pública. Cabe precisar que, Elizabeth Medina del Bloque Magisterial no ha descartado invitarlo para que se una a su bancada. No obstante, Karol Paredes de Acción Popular sostuvo que se trataría de una estrategia de parte de la izquierda.

Guido Bellido descarta que otro congresista de la bancada renuncie. Foto: Andina

¿Nueva bancada?

Por otro lado, manifestó que no se unirá a ninguna otra bancada y tampoco formará una nueva. Sin embargo, refiere que tendrá un “espacio” dentro del Congreso de la República. “Nosotros vamos a construir un espacio, vamos a dar soporte. Me refiero a nivel nacional de las organizaciones sociales evidentemente que coincidan en el trabajo organizado”, reveló.

“Nosotros no podemos estar saliendo de una bancada a otra. Desde el lugar que vamos a estar, de manera independiente, vamos a dar soporte a las organizaciones sociales (…)”, agregó el legislador no agrupado.

Desde otro punto, sostuvo que no ha comunicado nada al presidente Pedro Castillo. “No he tenido la oportunidad de conversar y yo no veo que esté dando cuenta de mis acciones a diferentes personalidades que no están vinculados en nuestro tema”, mencionó.

Guido Bellido, congresista de la República.

Moción de vacancia

El también expresidente del Consejo de Ministros manifestó que su salida no será motivo para que firme la vacancia que es promovida por Edward Málaga. En este sentido, descartó que se sume a “la fila de los vacadores”. Además, indicó que no existen pruebas contra el presidente de la República.

“No vamos a estar en la fila de los vacadores ni de los golpistas. Nosotros vamos a mantenernos que la democracia se defiende, puede que las personas no sean de nuestro gusto, pero eso no tiene que ver con los resultados y la población”, descartó.

