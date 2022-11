Guido Bellido asegura que votará a favor de la vacancia presidencial de “demostrarse” actos de corrupción

El legislador manifestó que su decisión le fue informada al secretario general del partido, Vladimir Cerrón, hace un mes aproximadamente. (Foto: Congreso)

El legislador Guido Bellido se refirió a la promoción de una vacancia presidencial en contra del presidente Pedro Castillo, motivada por el legislador no agrupado Edward Málaga, tras separarse de la bancada oficialista Perú Libre.

Como se recuerda, el ex premier acaba de retirarse de las filas de la organización política y aseguró que, por ahora, no se unirá a alguna bancada. En este contexto, tampoco descartó votar a favor de la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo.

“(¿Guido Bellido votaría por una vacancia al presidente de la república algún tipo de circunstancia?) Por supuesto, pero sí es fehacientemente demostrado que el presidente Pedro Castillo ha participado y ha sido parte (de casos de corrupción). Definitivamente, no solo yo (votaría a favor), sino todos los congresistas”, manifestó el parlamentario en diálogo con RPP noticias.

El expresidente del Consejo de Ministros, que en ocasiones anteriores no respaldó los pedidos de salida del jefe de Estado, también aseguró que la corrupción “está al margen de un presidente o un ministerio”.

“Uno no necesariamente va a saber las cosas que están ocurriendo. Para eso es importante la acción ciudadana para estar auscultando cada proceso y hay que utilizar la lucha contra la corrupción como una herramienta de desarrollo”, comentó.

En otro momento, el parlamentario también comunicó que entre sus próximos proyectos políticos se incluye la realización de un voluntariado “de lucha contra la corrupción”.

Guido Bellido renuncia a Perú Libre

El congresista envió el último lunes un oficio anunciando su renuncia al partido Perú Libre, que integró desde el año 2015, al oficial mayor del Congreso José Francisco Cevasco.

Bellido Ugarte confirmó dicha medida a través de su cuenta de Twitter y afirmó que su salida de la bancada oficialista respondió a razones de “estricta convicción y consciencia”. En el documento enviado, destacó que cumplió su militancia “de manera legal y consecuente en todas las acciones partidarias”.

“He visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural”, expresó mediante su usuario en la mencionada red social.

En este escenario, el parlamentario de Perú Libre Álex Flores se refirió a la salida de Bellido Ugarte y reveló que tomó la noticia “con mucha sorpresa”. Según detalló, este “no había adelantado” sus planes de alejarse de la agrupación.

“Debe tener decisiones muy personales, creo que es un derecho a la libertad a renunciar a un movimiento (...) sin embargo, también hay que tener en claro que se debe tener lealtad, cierta coherencia, no con las personas, sino con los principios que encarna un partido”, puntualizó en torno al ahora congresista no agrupado.

Perú Libre, organización política que llevó al presidente de la república Pedro Castillo al gobierno, tiene como uno de sus fundadores al sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón Rojas; secretario general del partido.

Sobre un posible enfrentamiento con el exgobernador regional de Junín, el congresista aseguró que el sentenciado por delitos contra la administración pública ya tenía conocimiento de su intención de alejarse de la bancada.

“Yo se lo he manifestado hace, más o menos, un mes atrás. Le manifesté esta intención de que ya mi papel había culminado (¿Él qué le dijo?) No hubo nada que discutir ni debatir, simplemente me escuchó; no hubo mayor tema. (¿Él le pidió quedarse?) No, no hay necesidad, están claras las cosas que uno plantea”, expresó en conversaciones con el citado medio radial.

