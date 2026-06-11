Diego Chávarri anuncia su separación de Thalía Bentín tras confesiones a Gabriela Herrera: “Una decisión consciente”

La imagen de Diego Chávarri y Thalía Bentín, dividida por un efecto de papel roto en el centro, representa el fin de su relación, una noticia relevante en el ámbito del espectáculo peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diego Chávarri comunicó a través de sus redes sociales el fin de su relación sentimental con Thalia Bentín. La noticia se conoció mediante un comunicado en el que el exfutbolista puso énfasis en la importancia de la transparencia y el respeto en este proceso. El anuncio se produjo en medio de especulaciones y rumores en torno a su vínculo, especialmente después de los episodios vividos en La Granja VIP.

En el mensaje, Chávarri expresó: “Quiero compartir con ustedes una decisión personal que considero importante comunicar con respeto y transparencia. Después de un tiempo de reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una decisión tomada de manera madura y consciente, pensando en lo que consideramos mejor para cada uno en esta nueva etapa de nuestras vidas”.

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El exjugador agradeció a Bentín por los momentos compartidos y los aprendizajes obtenidos durante la relación. “Quiero expresar mi agradecimiento por los momentos, aprendizajes y experiencias compartidas durante el tiempo que estuvimos juntos. Le deseo sinceramente lo mejor en todos sus proyectos y metas futuras”, detalló en su mensaje.

Diego Chávarri anuncia su separación de Thalia Bentin tras confesiones a Gabriela Herrera: “Una decisión consciente”

Chávarri decidió no entrar en detalles sobre los motivos de la separación y solicitó respeto para la privacidad de ambas partes. “Por respeto a ambos y a nuestras familias, no brindaré mayores detalles sobre esta decisión. Agradezco de antemano la comprensión, el cariño y el respeto hacia nuestra privacidad. Gracias”, concluyó.

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El anuncio generó un alto impacto en redes sociales y en la prensa de espectáculos, que venía siguiendo de cerca el desenlace de la relación tras la participación de Chávarri en el reality, donde se registraron situaciones que pusieron en duda la continuidad de la pareja.

Los coqueteos y las confesiones entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri

Durante su paso por La Granja VIP, la relación entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri se volvió uno de los grandes focos de interés para la audiencia y los propios concursantes. En un ambiente marcado por la convivencia intensa y la competencia, ambos participantes empezaron a mostrar una afinidad especial que fue creciendo día a día.

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La cercanía se manifestó en gestos de complicidad, bromas privadas y una serie de momentos a solas. En varias ocasiones, compartieron largas conversaciones nocturnas y se apoyaron mutuamente en las distintas pruebas del reality, lo que llamó la atención de quienes seguían el programa.

Diego Chavarri en una entrevista televisiva y Gabriela Herrera lavando en la cocina de ‘La Granja VIP’, generando debate sobre su relación tras el programa.

En una noche especialmente significativa para la convivencia, después de una fiesta dentro de la casa, Herrera y Chávarri mantuvieron una charla privada en la que ambos admitieron sentirse atraídos. Esta confesión mutua marcó un punto de inflexión en la relación y generó una ola de comentarios tanto dentro como fuera del reality.

Al respecto, Chávarri reconoció al salir de la competencia: “Nos dijimos que nos gustábamos, no debió decirse, pero se dijo. Pude haber confundido las cosas, pude haber sentido una atracción por ella, pero después me di cuenta de que no, que fue algo del momento y que no debió decirse”.

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La dinámica entre ambos no se limitó a esa conversación. Días después, durante una de las pruebas, Chávarri tuvo un gesto público que reforzó los rumores: le escribió un mensaje a Herrera en un vaso, lo que fue interpretado por varios como una nueva muestra de interés.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos. YouTube: La Granja Vip Perú

La conexión emocional entre ambos quedó evidenciada también en el desenlace del reality. Tras la eliminación de Chávarri, Herrera se mostró afectada, permaneciendo apartada y en silencio, lo que reflejó el impacto que la relación tuvo en su experiencia dentro del programa. La suma de estos episodios terminó por incidir en la vida personal de Chávarri fuera del reality y en la posterior decisión de poner fin a su relación sentimental con Thalia Bentín.

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