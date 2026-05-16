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Ecuador recibe noticia positiva de la FIFA de cara a su nómina para el Mundial 2026: el portero Omar Carabalí es convocable

El guardameta del Club Deportivo O’Higgins de la liga chilena podrá ser considerado por el entrenador Sebastián Beccacece para la lista definitiva de la justa en Norteamérica

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Omar Carabalí podrá ser incluido en la lista de convocados de Ecuador para la Copa del Mundo 2026. Crédito: OneFootball.
Omar Carabalí podrá ser incluido en la lista de convocados de Ecuador para la Copa del Mundo 2026. Crédito: OneFootball.

A finales del mes de mayo se revelará la nómina oficial de la selección de Ecuador para la Copa del Mundo, y el cuerpo técnico liderado por el rosarino Sebastián Beccacece ha recibido una excelente noticia de última hora desde las oficinas de Zúrich. La FIFA actualizó de manera oficial su plataforma de transferencias y cambios de federación, otorgando el visto bueno definitivo para que el arquero Omar Carabalí pueda vestir los colores de la escuadra nacional.

El guardameta de 28 años, nacido en Guayaquil, cuenta con una historia particular. Tiempo atrás tomó la decisión de renunciar a la nacionalidad ecuatoriana con el objetivo de ganarse un lugar en el balompié chileno, llegando incluso a defender las sedas de la selección ’mapocha’ en la categoría Sub-23. No obstante, la vitrina y la enorme posibilidad que representa disputar la cita mundialista de 2026 aceleraron las gestiones para concretar su retorno a la ‘tri’.

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Esta resolución le abre un abanico de opciones al comando técnico de Ecuador. Carabalí viene firmando actuaciones muy destacadas y sosteniendo una notable regularidad bajo los tres palos del O’Higgins de Chile, virtudes que han despertado el agrado del seleccionador nacional.

Omar Carabalí, guardameta de notables condiciones que rinde en el O’Higgins de Chile. Crédito: Instagram studiofutbolweb
Omar Carabalí, guardameta de notables condiciones que rinde en el O’Higgins de Chile. Crédito: Instagram studiofutbolweb

Con el panorama resuelto a nivel normativo, las opciones de que el golero se suba al avión mundialista son completamente reales. En la planificación inicial de Beccacece, la portería parece tener nombres fijos con la presencia de Hernán Galíndez y Gonzalo Valle; sin embargo, la habilitación de Carabalí lo coloca en una posición de gran ventaja para adueñarse del puesto de tercer arquero, sumando competencia de nivel internacional para el grupo.

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¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de Ecuador para el Mundial?

La fecha límite para que los aficionados ecuatorianos conozcan a sus convocados será el 1 de junio de 2026. Ese día vence el plazo fijado por la FIFA para que las federaciones entreguen la nómina oficial de entre 23 y 26 futbolistas para la Copa del Mundo, un calendario que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) planea cumplir de manera estricta.

Al día siguiente, el 2 de junio, el máximo organismo del fútbol mundial hará públicas las listas de todas las selecciones. Hasta que llegue ese momento, la convocatoria de la ‘tri’ se mantendrá bajo estricta reserva, aunque todo apunta a que la estructura principal estará compuesta por la base de jugadores que disputó el proceso de las Eliminatorias.

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años. - créditos: LaTri
Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años. - créditos: LaTri

Tomando en cuenta los llamados previos y los últimos partidos de preparación, en la órbita de la selección destacan nombres como Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez, Leonardo Realpe, Joel Ordóñez, Ángelo Preciado, Allan Franco, Jordy Alcívar, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana y Jeremy Arévalo, sumados a las principales figuras del medio local y el extranjero.

Antes del estreno en la cita mundialista, Ecuador afrontará sus últimos exámenes amistosos contra Arabia Saudita y Guatemala, compromisos que el comando técnico utilizará como evaluación definitiva. En estos duelos se espera ver a casi todo el bloque mundialista, con las lógicas excepciones de Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes se integrarán después debido a que disputarán la final de la Champions League días antes del debut de la selección.

Fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Primera fecha

  • Rival: Costa de Marfil
  • Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
  • Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)
  • Hora en Perú: 18:00 horas
  • Canal TV: D Sports / DGO

Segunda fecha

  • Rival: Curazao
  • Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
  • Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)
  • Hora en Perú: 19:00 hours
  • Canal TV: D Sports / DGO

Tercera fecha

  • Rival: Alemania
  • Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
  • Estadio: AT&T Stadium (Dallas)
  • Hora en Perú: 15:00 horas
  • Canal TV: D Sports / DGO
El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo.
El fixture de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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