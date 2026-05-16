Las arterias de Lima Norte: La avenida que conecta seis distritos en 24 kilómetros y la vía más corta de la ciudad

Este importante corredor no solo facilita el tránsito, sino que también sirve como puente entre diversas identidades limeñas, uniendo esfuerzos académicos y culturales a lo largo de sus 24 kilómetros. (Composición Infobae Perú)

En el tejido urbano de Lima Norte, la avenida Universitaria se posiciona como la vía más extensa de toda la metrópoli. Su recorrido de 24 kilómetros la convierte en un corredor fundamental para la conectividad entre el litoral y los sectores más densamente poblados de la ciudad.

Esta arteria atraviesa estratégicamente los distritos de San Miguel, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo, consolidándose como el eje vial más importante de la zona.

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El flujo constante de vehículos y peatones sobre la avenida Universitaria refleja su importancia en la vida diaria de millones de limeños. Su trazo no solo facilita el acceso a espacios residenciales y comerciales, sino que también integra centros educativos de referencia.

El nombre de la avenida responde a la proximidad con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuya ciudad universitaria marca un punto neurálgico en la ruta. Esta relación con instituciones académicas la ha convertido en un referente geográfico para el ámbito educativo en Lima.

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El transporte público tiene en la avenida Universitaria uno de sus principales aliados para la movilidad. Cientos de buses y colectivos recorren su trayecto, brindando conexiones rápidas entre Lima Norte y las zonas centrales.

La presencia de una ciclovía moderna complementa el sistema de transporte, ofreciendo alternativas sostenibles y ágiles frente al intenso tráfico capitalino.

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Los familiares de los jóvenes esperaron en los exteriores de la universidad a que termine la prueba - crédito Yenny Melo / Infobae Perú

La avenida más corta

En contraste con la magnitud de la avenida Universitaria, la ciudad también cuenta con la avenida Alfredo Novoa, conocida como Calle 33. Esta vía ostenta el título de la avenida más corta de Lima Metropolitana y se ubica entre los distritos de San Martín de Porres y Callao.

Su nombre recuerda al militar Alfredo Novoa Cava, caído en el conflicto Perú-Ecuador de 1941. A pesar de su corta extensión, ha sido utilizada a lo largo del tiempo como estacionamiento informal para camiones y vehículos de carga.

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La convivencia de extremos en el entramado vial de Lima Norte ilustra la diversidad y complejidad de la ciudad. Mientras la avenida Universitaria une vastos territorios y articula el movimiento de millones de personas, la avenida Alfredo Novoa pasa casi desapercibida, pero sirve de referencia para quienes transitan por la zona.

Ambas rutas, desde su magnitud o brevedad, forman parte del pulso diario que define la movilidad y la vida urbana en la capital peruana.

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Avenidas en emergencia

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la emergencia en las avenidas Vía de Evitamiento, Panamericana Norte, Panamericana Sur, Javier Prado, Paseo de la República, Universitaria y Túpac Amaru, con el objetivo de enfrentar la crisis de movilidad que afecta a millones de ciudadanos.

La medida, oficializada mediante la Ordenanza N° 2817, prioriza la recuperación de la operatividad de la red vial en medio de un escenario de congestión, semáforos ineficaces y señalización deficiente.

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La emergencia declarada por la Municipalidad de Lima faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana para desplegar acciones urgentes en fiscalización electrónica, educación vial y semaforización, involucrando a todas las unidades orgánicas competentes.

De acuerdo a la norma, la responsabilidad de ejecutar estas medidas recae en EMAPE S.A., el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), la Gerencia de Movilidad Urbana y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Todas estas entidades deberán coordinar con la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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El alcalde metropolitano podrá emitir un reglamento complementario y, si informes técnicos lo justifican, ampliar el plazo de emergencia más allá de los 180 días previstos.