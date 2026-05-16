Perú

Las arterias de Lima Norte: La avenida que conecta seis distritos en 24 kilómetros y la vía más corta de la ciudad

La avenida Universitaria atraviesa el corazón de Lima Metropolitana y une a millones de ciudadanos en seis populosos distritos. Mientras tanto, la avenida Alfredo Novoa ostenta el récord de ser la más breve de la capital, con apenas un par de cuadras

Guardar
Google icon
Este importante corredor no solo facilita el tránsito, sino que también sirve como puente entre diversas identidades limeñas, uniendo esfuerzos académicos y culturales a lo largo de sus 24 kilómetros. (Composición Infobae Perú)
Este importante corredor no solo facilita el tránsito, sino que también sirve como puente entre diversas identidades limeñas, uniendo esfuerzos académicos y culturales a lo largo de sus 24 kilómetros. (Composición Infobae Perú)

En el tejido urbano de Lima Norte, la avenida Universitaria se posiciona como la vía más extensa de toda la metrópoli. Su recorrido de 24 kilómetros la convierte en un corredor fundamental para la conectividad entre el litoral y los sectores más densamente poblados de la ciudad.

Esta arteria atraviesa estratégicamente los distritos de San Miguel, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo, consolidándose como el eje vial más importante de la zona.

PUBLICIDAD

El flujo constante de vehículos y peatones sobre la avenida Universitaria refleja su importancia en la vida diaria de millones de limeños. Su trazo no solo facilita el acceso a espacios residenciales y comerciales, sino que también integra centros educativos de referencia.

El nombre de la avenida responde a la proximidad con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuya ciudad universitaria marca un punto neurálgico en la ruta. Esta relación con instituciones académicas la ha convertido en un referente geográfico para el ámbito educativo en Lima.

PUBLICIDAD

El transporte público tiene en la avenida Universitaria uno de sus principales aliados para la movilidad. Cientos de buses y colectivos recorren su trayecto, brindando conexiones rápidas entre Lima Norte y las zonas centrales.

La presencia de una ciclovía moderna complementa el sistema de transporte, ofreciendo alternativas sostenibles y ágiles frente al intenso tráfico capitalino.

san marcos
Los familiares de los jóvenes esperaron en los exteriores de la universidad a que termine la prueba - crédito Yenny Melo / Infobae Perú

La avenida más corta

En contraste con la magnitud de la avenida Universitaria, la ciudad también cuenta con la avenida Alfredo Novoa, conocida como Calle 33. Esta vía ostenta el título de la avenida más corta de Lima Metropolitana y se ubica entre los distritos de San Martín de Porres y Callao.

Su nombre recuerda al militar Alfredo Novoa Cava, caído en el conflicto Perú-Ecuador de 1941. A pesar de su corta extensión, ha sido utilizada a lo largo del tiempo como estacionamiento informal para camiones y vehículos de carga.

La convivencia de extremos en el entramado vial de Lima Norte ilustra la diversidad y complejidad de la ciudad. Mientras la avenida Universitaria une vastos territorios y articula el movimiento de millones de personas, la avenida Alfredo Novoa pasa casi desapercibida, pero sirve de referencia para quienes transitan por la zona.

Ambas rutas, desde su magnitud o brevedad, forman parte del pulso diario que define la movilidad y la vida urbana en la capital peruana.

Avenidas en emergencia

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la emergencia en las avenidas Vía de Evitamiento, Panamericana Norte, Panamericana Sur, Javier Prado, Paseo de la República, Universitaria y Túpac Amaru, con el objetivo de enfrentar la crisis de movilidad que afecta a millones de ciudadanos.

La medida, oficializada mediante la Ordenanza N° 2817, prioriza la recuperación de la operatividad de la red vial en medio de un escenario de congestión, semáforos ineficaces y señalización deficiente.

La emergencia declarada por la Municipalidad de Lima faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana para desplegar acciones urgentes en fiscalización electrónica, educación vial y semaforización, involucrando a todas las unidades orgánicas competentes.

De acuerdo a la norma, la responsabilidad de ejecutar estas medidas recae en EMAPE S.A., el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), la Gerencia de Movilidad Urbana y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Todas estas entidades deberán coordinar con la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El alcalde metropolitano podrá emitir un reglamento complementario y, si informes técnicos lo justifican, ampliar el plazo de emergencia más allá de los 180 días previstos.

Temas Relacionados

Av. UniversitariaAv. Alfredo NovoaLima NorteLima Metropolitanaperu-noticias

Más Noticias

Universitario 0-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo ’crema’, con remotas chances de coronarse en el primer certamen del año, buscará volver a la victoria tras la igualdad con Sport Boys. Al frente, un rival urgido de sumar para salir de lo más profundo de la tabla

Universitario 0-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

El árbitro Sebastián Lozano le mostró la tarjeta roja al jugador de la ‘U’ tras golpe contra Gabriel Alfaro

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Antonio Rizola confirmó la baja de Ángela Leyva en selección peruana y reveló el motivo: “No tuvo un buen año en Turquía”

El entrenador brasileño también dio a conocer que Maguilaura Frías no formará parte de la ‘bicolor’ en las próximas competencias

Antonio Rizola confirmó la baja de Ángela Leyva en selección peruana y reveló el motivo: “No tuvo un buen año en Turquía”

Aeropuerto Jorge Chávez: estos son los devíos en la av. Morales Dúarez por la construcción del puente definitivo Santa Rosa

El plan de tránsito contempla vías auxiliares, carriles temporales y orientadores para mantener la circulación vehicular durante las obras

Aeropuerto Jorge Chávez: estos son los devíos en la av. Morales Dúarez por la construcción del puente definitivo Santa Rosa

Fixture de Universitario en Copa de la Liga 2026 de Perú: calendario confirmado de los partidos de los ‘cremas’

Con el experimentado Héctor Cúper en el banco, la ‘U’ buscará ganar el nuevo torneo del fútbol peruano. Conoce todos los detalles de su participación

Fixture de Universitario en Copa de la Liga 2026 de Perú: calendario confirmado de los partidos de los ‘cremas’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

“¿Por qué yo sigo en prisión?”: Ollanta Humala cuestiona al Poder Judicial tras archivo del caso contra PPK por aportes de Odebrecht

PPK saluda decisión del Poder Judicial de archivar caso por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial: “Estoy muy feliz”

Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez bailó en fiesta con Patricia Benavides luego de archivarle investigación por organización criminal

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

Milett Figueroa: el historial amoroso de la modelo y los famosos que marcaron su vida sentimental

Suhaila Jad, novia de André Carrillo, publica potente mensaje contra la mamá de futbolista: “¿Es normal que entre a escondidas a tu habitación?"

DEPORTES

Universitario 0-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario 0-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Antonio Rizola confirmó la baja de Ángela Leyva en selección peruana y reveló el motivo: “No tuvo un buen año en Turquía”

Fixture de Universitario en Copa de la Liga 2026 de Perú: calendario confirmado de los partidos de los ‘cremas’

Alianza Lima oficializó la salida de Maëva Orlé y voleibolista se despidió con emotivo mensaje: “Me voy con el corazón lleno”