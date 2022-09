Regina Alcóver encantada con la novia de Gian Marco: “Nos ha conquistado a todos”

Regina Alcóver habla sobre la novia de Gian Marco en 'Amor y Fuego'. Willax TV.

Regina Alcóver está encantada con la novia de su hijo Gian Marco. Así lo comentó en una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, dónde contó cómo se lleva con la joven actriz y cantante colombiana, Juliana Molina.

La locutora de radio tuvo buenos comentarios a cerca de Juliana y destacó que es una chica alegre y muy entusiasta. Demostrando que la joven pareja de su hijo ya se ganó el corazón de su futura suegra.

“Ella es una tromba de alegría, de vitalidad y de entusiasmo”, detalló Alcóver para el programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, indicó que el intérprete de ‘Sácala a bailar’ se encuentra en un proceso de divorcio que no es nada fácil, complicado, pero ve feliz a su engreído al lado de su novia. “Yo les deseo la felicidad del mundo. No es fácil el divorcio de nadie, si no pregúntamelo a mí. Entonces hay heridas, hay surcos para cada uno”, dijo la actriz.

Por otro lado, Regina reveló que Juliana habría congeniado muy bien con los hijos de Gian Marco y con otros miembros de la familia. Indicando que ‘la colocha’ ya tendría en el bolsillo a Nicole, Fabián y Abril Zignago.

“Ha conquistado a todos, a todo el que la conoce, porque tiene un carácter bien lindo... Las almas se encuentran y (mi hijo) tiene derecho a rehacer su vida, a querer a quien quiera”, detalló en un informe del programa ‘Amor y Fuego’.

Mantiene su distancia con exesposa de Gian Marco

Regina Alcóver también contó para el programa de espectáculos de Willax TV, que mantenía su distancia con la exesposa de su hijo, Claudia Moro, pero si existió una cordialidad por el bienestar de la familia.

“Yo no tuve una relación amical con Claudia. Siempre fue bienvenida a mi casa, pero ella mantenía una distancia y yo también” explicó.

Asimismo, Alcóver comentó que sabe los detalles de la separación entre Gian Marco y la madre de sus tres hijos, pero a ella no le corresponde brindar detalles.

“La gente no sabe en realidad cómo pasaron las cosas, cómo fueron las cosas. No soy yo la que tenga que decir cómo fueron, tengo ciertos privilegios como mamá, pero lo que sí tenemos que aprender es a respetar”, puntualizó.

Disfrutan concierto y comida juntas

No sería la primera vez que demuestran que tiene una buena relación Regina Alcóver y Juliana Molina, ya que el pasado 15 de julio, fecha que fue el concierto de aniversario de Gian Marco, fueron vistas juntas divirtiéndose con las canciones del baladista.

Y a fines de julio, Gian Marco viajó a Colombia junto a su madre para visitar a su novia y evidenciaron que se llevan muy bien los tres porque compartieron en la cocina de la joven cantante.

En un video de Instagram que colgó Zignago, se ve como Juliana le prepara comida colombina a su ahora suegra y la engríe en la que sería su casa. Por su parte, la madre del cantante se mostró muy tranquila y disfrutando de los potajes que le servía su nuera.

