Lurigancho-Chosica: delincuentes se llevan 11 computadoras gamers valorizadas en casi 50 mil soles

Roban 11 computadoras gamers valorizadas en casi 50 mil soles en una cabina de juegos en Lurigancho-Chosica. (Captura América Tv)

La madrugada de este viernes 15 de mayo dejó un saldo de pérdidas considerables para una cabina de videojuegos local en el distrito de Lurigancho-Chosica .

Un grupo de delincuentes ejecutó un robo de once computadoras gamers, valorizadas en casi 50 mil soles, y varias consolas PlayStation 5. Los asaltantes ingresaron al establecimiento, ubicado en la urbanización San Antonio de Carapongo, empleando herramientas especializadas que les permitieron vulnerar las medidas de seguridad implementadas en el local.

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Según lo informado por medios locales, el robo se concretó en aproximadamente veinte minutos. Los responsables utilizaron cisallas de acero para cortar los fierros de las “jaulas” protectoras y un taladro para forzar la puerta principal.

Cada computadora gamer estaba valorizada en 4.500 soles, lo que representa una inversión significativa y años de esfuerzo para los propietarios del negocio.

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Los delincuentes, cubiertos con gorros, trabajaron de manera coordinada y embalaron los equipos antes de huir en una camioneta que los esperaba en el exterior. El uso de herramientas, como taladros, facilitó el acceso a los equipos, a pesar de las medidas de seguridad reforzadas por el valor y demanda del equipamiento de gaming.

Roban 11 computadoras gamers valorizadas en casi 50 mil soles en una cabina de juegos en Lurigancho-Chosica. (Captura América Tv)

Respuesta y reclamos tras el robo

Uno de los propietarios, quien reside cerca del local, indicó que la reacción ante la alarma fue inmediata. Tras percatarse del incidente, se comunicaron rápidamente con el 105, número de emergencia, para solicitar la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y salieron hacia la cabina con la esperanza de evitar el robo.

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La respuesta policial, sin embargo, llegó aproximadamente cuarenta y cinco minutos después, permitiendo que los responsables lograran escapar con el botín. El dueño del local expresó su preocupación por la lentitud en la intervención y el posible destino de las computadoras robadas.

Señaló que las cámaras de seguridad del establecimiento registraron los rostros de los delincuentes, material que ya ha sido entregado a la División Policial de Lurigancho-Chosica, encargada de la investigación. El temor de los propietarios es que los equipos terminen en el mercado negro, perdiendo la posibilidad de recuperarlos y afectando el sustento de la familia que depende del negocio.

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La cabina de juegos, enfocada en el público gamer y equipada con dispositivos de última generación, había implementado medidas de protección ante el valor de su inventario. No obstante, los métodos empleados por los ladrones superaron las barreras físicas y demostró la vulnerabilidad de estos negocios frente a bandas organizadas.

Expectativas de los afectados

La policía ha iniciado la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, consideradas claves para identificar y capturar a los responsables del robo.

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Los propietarios mantienen la esperanza de que el material audiovisual permita avanzar en las investigaciones y que las autoridades logren una reacción más efectiva ante situaciones similares en el futuro.

La demanda por computadoras gamers y dispositivos de alta gama convierte a este tipo de locales en un blanco para el crimen organizado, lo que obliga a los comerciantes a replantear sus estrategias de protección y a exigir una mayor presencia policial en los puntos más vulnerables del distrito.

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