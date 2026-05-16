San Juan de Lurigancho: una mujer asesinada y un hombre herido a balazos frente al mercado San Carlos

Un violento ataque armado en las afueras del Mercado San Carlos, en San Juan de Lurigancho, dejó el trágico saldo de una mujer fallecida y su pareja gravemente herida. Según testigos, un sujeto se acercó a la pareja y disparó a quemarropa, acabando con la vida de la mujer en el acto. | Exitosa Noticias

La noche del viernes 15 de mayo se registró un hecho violento en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido tras un ataque armado perpetrado en la zona comercial del mercado San Carlos. Según reportó Exitosa Noticias, el incidente ocurrió a las afueras de la licorería La Taberna, lugar frecuentado por vecinos y comerciantes del sector.

¿Qué pasó la noche del 15 de mayo en SJL?

El ataque tuvo lugar cuando la pareja, identificada por los residentes como convivientes, se encontraba de pie frente al local, tomados de la mano. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad y testimonios recogidos por Exitosa, un individuo armado se acercó por la espalda y abrió fuego a corta distancia contra ambos. Los vecinos aseguraron que se escucharon al menos siete disparos, lo que generó pánico entre quienes transitaban por el mercado en ese momento.

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Las balas impactaron principalmente a la mujer, quien recibió entre tres y cuatro tiros en la cabeza y falleció de manera instantánea, según detalló el personal policial. El hombre, que también fue alcanzado por los disparos, fue trasladado de urgencia al hospital de Canto Grande. El estado de salud del sobreviviente permanece reservado, mientras los médicos intentan estabilizarlo tras las graves lesiones sufridas.

La policía acordonó una zona con cinta amarilla en una calle de noche, mientras una multitud observaba el operativo cerca de establecimientos iluminados.

Policías investigan el hecho

Tras el ataque, el agresor disparó al aire antes de huir del área. El hecho provocó el cierre inmediato de la avenida El Sol, principal vía de acceso al mercado, para permitir el ingreso del equipo de criminalística y del fiscal de turno. Los peritos iniciaron las labores de recopilación de pruebas en la escena, incluyendo casquillos de bala y registros de las cámaras de vigilancia, con el objetivo de identificar al responsable del crimen.

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El caso quedó a cargo de la comisaría de Canto Rey, cuyos agentes desplegaron un operativo en la zona para ubicar al autor de los disparos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni han revelado posibles hipótesis sobre el motivo del ataque. Residentes del sector expresaron su preocupación por el incremento de la violencia en San Juan de Lurigancho, una de las jurisdicciones con mayor densidad poblacional de Lima.

Vecinos y comerciantes lamentaron el fallecimiento de la mujer y denunciaron la falta de seguridad en el mercado San Carlos, donde aseguran que episodios similares han tenido lugar en semanas recientes. “Escuchamos los disparos y fue aterrador, todos intentamos refugiarnos en los puestos”, relató una vendedora. La presencia policial se mantuvo durante varias horas mientras los investigadores revisaban las grabaciones y entrevistaban a testigos directos.

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Oficiales de policía y un Chevrolet SUV policial resguardan la escena de un crimen durante la noche, mientras civiles observan el operativo.

Parte policial

Según el reporte policial, la víctima mortal presentaba múltiples heridas en la cabeza, lo que sugiere que el atacante actuó con clara intención de causar la muerte. El hombre herido fue identificado por familiares que acudieron al hospital tras conocer la noticia. Hasta el cierre de este informe, no se han brindado detalles sobre la evolución de su estado ni se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades sanitarias.

El ataque armado registrado en el mercado San Carlos se suma a otros episodios de violencia reportados en Lima durante las últimas semanas, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en la capital peruana. Las autoridades locales reiteraron que el caso permanece en investigación y pidieron la colaboración de la población para aportar datos que permitan identificar y detener al responsable.

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Agentes de la policía resguardan la escena de un crimen con cinta de seguridad, mientras una multitud observa tras el acribillamiento de una persona frente a una licorería en el Mercado San Carlos, S.J.L.

Índices de criminalidad en San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho se ha consolidado en los últimos años como el distrito con mayor cantidad de denuncias por hechos delictivos en Lima, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el último periodo semestral registrado, acumuló 5.496 denuncias, lo que representa el 11,2% del total de incidencias policiales en la capital. Este volumen lo ubica por encima de otras jurisdicciones como el Cercado de Lima y San Martín de Porres, reflejando un contexto de alta percepción de inseguridad entre sus habitantes, quienes reportan con frecuencia delitos como robos, hurtos y extorsiones.

El incremento de la criminalidad en San Juan de Lurigancho ha ido acompañado de episodios violentos, incluidos homicidios y ataques armados en zonas comerciales y residenciales. Las autoridades locales y la Policía Nacional han identificado áreas específicas del distrito, como Huáscar, Canto Grande, Mariscal Cáceres y Mariátegui, con índices especialmente elevados de violencia.

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Un agente de policía camina por la escena de un crimen donde un hombre armado acribilló a su pareja frente a una licorería en el Mercado San Carlos, Perú.

El ataque armado registrado en el mercado San Carlos se suma a otros episodios de violencia reportados en Lima durante las últimas semanas, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en la capital peruana. Las autoridades locales reiteraron que el caso permanece en investigación y pidieron la colaboración de la población para aportar datos que permitan identificar y detener al responsable.