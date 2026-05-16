Perú

San Juan de Lurigancho: una mujer asesinada y un hombre herido a balazos frente al mercado San Carlos

El crimen ocurrió en la zona comercial de la avenida El Sol, donde un desconocido disparó a quemarropa contra una pareja y escapó, desatando un amplio operativo policial

Guardar
Google icon
Un violento ataque armado en las afueras del Mercado San Carlos, en San Juan de Lurigancho, dejó el trágico saldo de una mujer fallecida y su pareja gravemente herida. Según testigos, un sujeto se acercó a la pareja y disparó a quemarropa, acabando con la vida de la mujer en el acto. | Exitosa Noticias

La noche del viernes 15 de mayo se registró un hecho violento en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido tras un ataque armado perpetrado en la zona comercial del mercado San Carlos. Según reportó Exitosa Noticias, el incidente ocurrió a las afueras de la licorería La Taberna, lugar frecuentado por vecinos y comerciantes del sector.

¿Qué pasó la noche del 15 de mayo en SJL?

El ataque tuvo lugar cuando la pareja, identificada por los residentes como convivientes, se encontraba de pie frente al local, tomados de la mano. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad y testimonios recogidos por Exitosa, un individuo armado se acercó por la espalda y abrió fuego a corta distancia contra ambos. Los vecinos aseguraron que se escucharon al menos siete disparos, lo que generó pánico entre quienes transitaban por el mercado en ese momento.

PUBLICIDAD

Las balas impactaron principalmente a la mujer, quien recibió entre tres y cuatro tiros en la cabeza y falleció de manera instantánea, según detalló el personal policial. El hombre, que también fue alcanzado por los disparos, fue trasladado de urgencia al hospital de Canto Grande. El estado de salud del sobreviviente permanece reservado, mientras los médicos intentan estabilizarlo tras las graves lesiones sufridas.

Agentes de policía y vehículo policial con luces en calle nocturna. Cinta amarilla de seguridad visible. Multitud y edificios con letreros de fondo
La policía acordonó una zona con cinta amarilla en una calle de noche, mientras una multitud observaba el operativo cerca de establecimientos iluminados.

Policías investigan el hecho

Tras el ataque, el agresor disparó al aire antes de huir del área. El hecho provocó el cierre inmediato de la avenida El Sol, principal vía de acceso al mercado, para permitir el ingreso del equipo de criminalística y del fiscal de turno. Los peritos iniciaron las labores de recopilación de pruebas en la escena, incluyendo casquillos de bala y registros de las cámaras de vigilancia, con el objetivo de identificar al responsable del crimen.

PUBLICIDAD

El caso quedó a cargo de la comisaría de Canto Rey, cuyos agentes desplegaron un operativo en la zona para ubicar al autor de los disparos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni han revelado posibles hipótesis sobre el motivo del ataque. Residentes del sector expresaron su preocupación por el incremento de la violencia en San Juan de Lurigancho, una de las jurisdicciones con mayor densidad poblacional de Lima.

Vecinos y comerciantes lamentaron el fallecimiento de la mujer y denunciaron la falta de seguridad en el mercado San Carlos, donde aseguran que episodios similares han tenido lugar en semanas recientes. “Escuchamos los disparos y fue aterrador, todos intentamos refugiarnos en los puestos”, relató una vendedora. La presencia policial se mantuvo durante varias horas mientras los investigadores revisaban las grabaciones y entrevistaban a testigos directos.

Vista nocturna de oficiales de policía y un Chevrolet SUV policial blanco en una calle, con civiles observando de fondo y un hombre tomando fotos
Oficiales de policía y un Chevrolet SUV policial resguardan la escena de un crimen durante la noche, mientras civiles observan el operativo.

Parte policial

Según el reporte policial, la víctima mortal presentaba múltiples heridas en la cabeza, lo que sugiere que el atacante actuó con clara intención de causar la muerte. El hombre herido fue identificado por familiares que acudieron al hospital tras conocer la noticia. Hasta el cierre de este informe, no se han brindado detalles sobre la evolución de su estado ni se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades sanitarias.

El ataque armado registrado en el mercado San Carlos se suma a otros episodios de violencia reportados en Lima durante las últimas semanas, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en la capital peruana. Las autoridades locales reiteraron que el caso permanece en investigación y pidieron la colaboración de la población para aportar datos que permitan identificar y detener al responsable.

Policías y una multitud de personas están presentes en una calle oscura, con una cinta de seguridad amarilla bloqueando el paso, frente a tiendas iluminadas
Agentes de la policía resguardan la escena de un crimen con cinta de seguridad, mientras una multitud observa tras el acribillamiento de una persona frente a una licorería en el Mercado San Carlos, S.J.L.

Índices de criminalidad en San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho se ha consolidado en los últimos años como el distrito con mayor cantidad de denuncias por hechos delictivos en Lima, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el último periodo semestral registrado, acumuló 5.496 denuncias, lo que representa el 11,2% del total de incidencias policiales en la capital. Este volumen lo ubica por encima de otras jurisdicciones como el Cercado de Lima y San Martín de Porres, reflejando un contexto de alta percepción de inseguridad entre sus habitantes, quienes reportan con frecuencia delitos como robos, hurtos y extorsiones.

El incremento de la criminalidad en San Juan de Lurigancho ha ido acompañado de episodios violentos, incluidos homicidios y ataques armados en zonas comerciales y residenciales. Las autoridades locales y la Policía Nacional han identificado áreas específicas del distrito, como Huáscar, Canto Grande, Mariscal Cáceres y Mariátegui, con índices especialmente elevados de violencia.

Un policía uniformado camina en una calle oscura, con una cinta de precaución amarilla y un bulto cubierto en el suelo frente a una licorería iluminada
Un agente de policía camina por la escena de un crimen donde un hombre armado acribilló a su pareja frente a una licorería en el Mercado San Carlos, Perú.

El ataque armado registrado en el mercado San Carlos se suma a otros episodios de violencia reportados en Lima durante las últimas semanas, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en la capital peruana. Las autoridades locales reiteraron que el caso permanece en investigación y pidieron la colaboración de la población para aportar datos que permitan identificar y detener al responsable.

Temas Relacionados

Inseguridad ciudadanaPNPFiscalía de la NaciónSJLperu-noticias

Más Noticias

¿Cómo será el invierno en la costa peruana? Experto de Senamhi da a conocer cómo será el clima este 2026

La metrópoli peruana afronta un escenario climático inusual, con máximas y mínimas por encima de los registros históricos y condiciones cálidas previstas hasta julio

¿Cómo será el invierno en la costa peruana? Experto de Senamhi da a conocer cómo será el clima este 2026

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

La ‘Pulga’ anotó el 1-0 definitivo en el estadio Monumental que alargó el mal momento de la ‘U’ en la Liga 1 2026

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

El árbitro Sebastián Lozano le mostró la tarjeta roja al jugador de la ‘U’ tras golpe contra Gabriel Alfaro

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2028

El técnico Rudi García dio a conocer la nómina del cuadro belga para la Copa del Mundo con grandes apariciones: llamó a 26 jugadores. Entérate de las novedades

Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2028

Ecuador recibe noticia positiva de la FIFA de cara a su nómina para el Mundial 2026: el portero Omar Carabalí es convocable

El guardameta del Club Deportivo O’Higgins de la liga chilena podrá ser considerado por el entrenador Sebastián Beccacece para la lista definitiva de la justa en Norteamérica

Ecuador recibe noticia positiva de la FIFA de cara a su nómina para el Mundial 2026: el portero Omar Carabalí es convocable
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Resultados ONPE al 100%: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por presunto nombramiento ilegal

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

“¿Por qué yo sigo en prisión?”: Ollanta Humala cuestiona al Poder Judicial tras archivo del caso contra PPK por aportes de Odebrecht

ENTRETENIMIENTO

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

Nicola Porcella confirma su romance con la influencer mexicana Brianda Deyanara: “Es una chica linda y estamos saliendo”

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

DEPORTES

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2028

Ecuador recibe noticia positiva de la FIFA de cara a su nómina para el Mundial 2026: el portero Omar Carabalí es convocable

Universitario vs Atlético Grau 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026