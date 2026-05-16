Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026.

El viernes 15 de mayo, Universitario de Deportes se midió ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . Por segundo partido consecutivo, el conjunto ‘crema’ jugó con un hombre menos tras la expulsión de Andy Polo por una agresión.

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