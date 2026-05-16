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Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

El árbitro Sebastián Lozano le mostró la tarjeta roja al jugador de la ‘U’ tras golpe contra Gabriel Alfaro

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El extremo vio la roja tras revisión del VAR, donde supuestamente agredió a jugador rival - Crédito: L1MAX.

El viernes 15 de mayo, Universitario de Deportes se midió ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Por segundo partido consecutivo, el conjunto ‘crema’ jugó con un hombre menos tras la expulsión de Andy Polo por una agresión.

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026.
Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026.

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