Magaly Medina: las veces que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ lloró frente a cámaras

Magaly Medina y las veces que lloró frente a cámaras. ATV

Si bien es cierto no ha sido de forma frecuente, Magaly Medina en más de una oportunidad ha abierto su corazón y ha llorado frente a cámaras. Como se recuerda, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ indicó este lunes 3 de octubre que no es fácil de llorar y que la conmueve más una película romántica. Esto después que Gisela Valcárcel afirmara que la periodista lloró en sus brazos.

Después de desmentirlo, Magaly Medina aclaró que no existe persona de la TV que la haya visto derramar alguna lágrima o le haya contado sus secretos.

“Pongamos las cosas en su sitio, si alguna vez alguien que está en televisión me ha visto llorar, puede haber sido Rodrigo González, porque era mi amigo, mi confidente, mi paño de lágrimas, así como yo fui el suyo. Pero tú no tienes ese derecho (a Gisela Valcárcel), contigo yo no lloraría, ni siquiera como Magdalena, nunca jamás con una persona a la que no respeto”, indicó la comunicadora bastante firme.

Y si bien es cierto, Magaly Medina no lloró frente a la rubia, la conductora de ATV sí se ha permitido expresar sus sentimientos frente a su público, ya sea recordando algún episodio de su vida o al hablar de las personas que más ama.

Magaly Medina llora al despedirse de Magaly TeVe

Cuando tenía 15 años de carrera televisiva, Magaly Medina presentó su último programa de Magaly TeVe recordando sus inicios y agradeciendo a su público. Cabe recordar que en aquel momento, la periodista decidió darse un año sabático. En aquel entonces aclaró que no era un adiós, sino de un hasta luego. Sin embargo, el momento que sensibilizó tremendamente a la conductora es cuando habló de su padre, a quien le dedicó unas palabras.

“Siempre he querido que mi padre, papá (se dirige a él), te sientas orgullosa de la hija que tienes, y espero haberlo logrado”, dijo entre lágrimas la conductora de TV, para luego seguir con sus agradecimientos.

Magaly Medina llora en su último programa de Magaly TeVe. ATV

Magaly Medina y la vez que lloró frente a Rodrigo González en Latina

Otro de los momentos en que Magaly Medina lloró frente a cámaras es cuando invitó a Rodrigo González en su programa de Latina. Aquí la periodista se conmovió al reconocer lo mucho que extrañaba al hoy conductor de ‘Amor y Fuego’. En aquel entonces estaban distanciados. Por su parte, el presentador también derramó algunas lágrimas al contar lo mucho que le dolió algunas actitudes de la comunicados.

Este encuentro significó la reconciliación entre Magaly Medina y Rodrigo González, la cual no duraría mucho. Hoy en día los conductores de televisión son enemigos y no han dudado en criticarse duramente.

Magaly Medina se conmueve al hablar de su hermana Mariella

Beto Ortiz fue también una de las figuras de TV que vio llorar a Magaly Medina con una de sus preguntas en el programa ‘El Valor de la Verdad’. El conductor le preguntó sobre su hermana Mariella, con quien se crió como si fueran gemelas. En esta entrevista, la periodista recordó un duro episodio de su infancia y la de su ser querido.

Mariella Medina tuvo que seguir duras terapias cuando le dio poliomielitis. En medio de lágrimas, Magaly contó que se le rompía el corazón verla en esta situación siendo tan pequeña.

Magaly Medina se conmueve al hablar de su hermana.| Latina

Magaly Medina recuerda su Navidad en prisión

Después de muchos años, Magaly Medina decidió regresar al penal Santa Mónica, lugar donde estuvo recluida por el caso Paolo Guerrero. A través del informe realizado para Latina, la periodista recordó su Navidad en este lugar, uno de los perores momentos de su vida. Al recordar este momento, la presentadora no pudo evitar quebrarse.

Magaly Medina recuerda su Navidad en prisión. Latina

