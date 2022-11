Magaly Medina presentó parte de la colaboración entre Xoana Gonzáles y Olenka Zimmermann para OnlyFans

Composición: Infobae Perú.

En la última edición de ‘Magaly Tv La Firme, la conductora anunció el adelanto del junte entre Xoana Gonzáles y Olenka Zimmermann para la red social OnlyFans. La popular ‘Urraca’ dejó para el último momento del programa los extractos del vídeo que mostraron los momentos más calientes entre ambas figuras del show para adultos.

“Venimos con el video hot de Olenka y Xoana. Por fin ahora sí Olenka decidió tomarse en serio el Onlyfans y destaparte. Tenemos que empezar un poquito más tarde, que los niños se vayan a domir”, señaló Magaly Medina el último viernes.

La conductora del programa de espectáculos reveló que se encuentra suscrita al contenido explícito de la argentina y que logró adquirir imágenes donde se le ve junto a Olenka en momentos muy candentes. El dúo no dejó nada a la imaginación.

“Hoy tenemos unas imágenes... Xoana está haciendo travesuras en Lima, se ha juntado con Olenka para grabar OnlyFans. Nosotros hemos tenido acceso a la grabación de estas imágenes y por supuesto, les vamos a pasar las partes que podemos pasar”, dijo Medina.

Adelantó que la exconductora ha renovado su actitud para realizar este tipo de contenidos pues ahora se muestra mucho más atrevida.

Olenka Zimmermann y Xoana González cumplieron su promesa y colaboraron para OnlyFans.

“Olenka se ha soltado el pelo, que antes se mostraba hasta con medias en el Only y sacaba sus fotos de hace 10 años, ahora decidió entrarle con fuerza”, reveló la conductora de Magaly Tv La Firme.

En sus palabras, el video de ambas modelos es de lo ‘más hot’ y sin duda quien se llevó la mejor parte fue el esposo de la argentina quien presenció y grabó el momento.

“La noche promete, pásenle la voz a sus parejas. No sé qué les pasó y saben quién grababa, Javier González, el esposo de Xoana, y según Xoana, era el más feliz grabándolas a las dos cómo se toqueteaban, bailaban y hasta se besaban”, dijo Magaly.

El video de Xoana y Olenka

Los seguidores de Olenka Zimmermann quedaron sorprendidos luego que la exconductora de ‘Al Sexto Día’ anunciara una colaboración con Xoana Gonzáles para su cuenta de OnlyFans. Según detalló, se trata de “un regalo” para sus suscriptores y que estará disponible desde el viernes 4 de noviembre.

“Viernes a las 4:20 pm por el mes de mi cumpleaños, les regalo a todos mis fans esta performance con mi querida Xoana ”, se lee en la publicación de Olenka en su cuenta de Instagram.

En las redes sociales de ambas modelos se vienen promocionando imágenes donde se las ve con diminutas lencerías, encima de un repostero de la cocina y realizando sensuales movimientos.

Asimismo, el programa de Magaly Medina mostró que ambas bailaban de forma muy sensual mientras se tocaban. Incluso hubo escenas de besos y mordidas.

La argentina se pronunció para las cámaras de ATV y se mostró bastante agradecida con Olenka por aceptar una colaboración. Recordó que en anteriores oportunidades invitó a Fátima Segovia, ‘la Chuecona’, y a su compatriota Romina Gachoy pero ninguna le respondió.

“Yo pensé que era bien tranquila la señora, y no. Me sorprendió, se las trae, se las trae. Hubo varios besos, nos refregamos las tetitas. Yo ya no sé para qué lado pateo”, indicó Xoana Gonzáles.

SIGUE LEYENDO