Susan León sobre Gisela Valcárcel y sus 35 años de trayectoria: “Fue vedette y reconoce que evolucionó”

El último 28 de octubre, Gisela Valcárcel celebró sus 35 años de trayectoria en la industria del entretenimiento nacional. Y es que, la popular ‘Señito’ apareció en televisión en 1987 por primera vez como conductora de su programa ‘Aló Gisela’ por la señal de Panamericana Televisión. Desde entonces, se ha consolidado como una de las figuras de la farándula más importantes y que hoy en día es reconocida por varios artistas como Susan León.

Durante una entrevista con Infobae, la actriz de teatro y televisión se refirió al aniversario de la rubia presentadora y destacó que cumplir tantos años de carrera artística es producto del esfuerzo diario y, sobre todo, de las estrategias que uno elige para quedarse frente a las pantallas.

“35 años para cualquier persona son valiosos. Cada uno toma las estrategias que sabe utilizar para continuar. Cada uno sabe si se muere por continuar en la televisión. 35 años no son gratis, igual se sufren, como todo en esta vida (...) Cada uno hace su carrera y decide. Igual, felicitarla. Cualquier persona que se mantenga tantos años con sus idas, altibajos y tropiezos, pero son 35 años. Ella ha sido vedette y reconoce que ha evolucionado para convertirse en una presentadora de televisión”, dijo la exmodelo y empresaria.

Asimismo, Susan León no dudó en comentar sobre la eterna enemistad que existe entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel, quienes a inicios de setiembre causaron gran revuelo en la farándula peruana, pues la ‘Urraca’ le dedicó más de dos programas para recordarle todo su pasado, debido a que la dueña de GV Producciones asegurara que está haciendo demasiado daño con ‘Magaly TV La Firme’.

La conductora televisiva reveló que le parece gracioso ver a las divas de la TV entre dimes y diretes. “(Que no se acabe) es entretenido. Es divertido para la audiencia”, dijo entre risas, para luego aclarar que no ve el programa de espectáculos de ATV, pero sí se llega a enterar de las polémicas que envuelven a cada una. “Es tan fuerte la pelea, que de todas maneras llega a los oídos. Yo no veo noticias, pero cuando algo es fuerte e importante, llega a uno de todas maneras (...) No soy tengo preferencia por ninguna y si lo tuviera, no lo diría”, sentenció.

¿Quién descubrió a Gisela Valcárcel?

Genaro Delgado Párker, gerente general de Panamericana TV en los años 80′, fue quien le propuso a Gisela Valcárcel conducir su propio espacio televisivo. El argentino Fernando “Guille” Ubierna fue el primer productor de la popular ‘Señito’ y, posteriormente, estuvo a cargo de Humberto Polar.

“Ella comienza con Fernando “Guille” Ubierna, pero luego que convenciera a Genaro (Delgado), me dieron a Gisela y yo fui su productor (...) No se sabía quién iba a conducir ‘Aló Gisela’, se hizo un casting y entre varias quedó Gisela”, contó Don Humberto en una entrevista para en canal de YouTube del periodista Carlos Orozco.

“Comienzan con Gisela. Le cambiaron de barrio, compraron automóviles... Ella se fue desarrollando, tenía las condiciones y era divertidísima”, añadió.

