Magaly Medina agradece el apoyo del público en sus 25 años en la TV: “Este éxito es de todos”

Magaly Medina celebra este martes 2 de noviembre, 25 años en la televisión peruana, al mando de uno de los programas de espectáculos más importantes de la pantalla chica nacional. La popular ‘Urraca’ celebró por todo lo alto el sábado 29 de octubre, pero este martes compartió un emotivo mensaje a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, publicó un video resumen de lo que vivió el último sábado en su ostentosa fiesta de bodas de plata. En clip muestra toda la transición desde que se arregló, su llegada a la fiesta, los detalles de la misma e incluso las palabras que le dedicó a sus compañeros y excompañeros de trabajo.

Junto a ello, compartió un corto escrito en el que resumía su agradecimiento a todo el público que la ha acompañado a lo largo de su carrera televisiva y que continúa apostando por ella de lunes a viernes a través de la señal de ATV.

“¡Gracias por estos 25 años! Un 1 de noviembre de 1997 se emitía el primer programa de Magaly TV y miren hasta dónde hemos llegado. Este éxito es de todos”, escribió en su publicación.

El video cuenta con más de 5 mil me gusta en la red social y diversos comentarios de seguidores que no han más que aplaudir el trabajo de la figura de ATV. “Felicidades, eres la reina de la tv sin lugar a duda, que vengan muchos años más”, “Felicitaciones Magaly,te admiro muchísimo, gracias por alegrarnos las noches con tu manera de ser sin hipocresías ni disfuerzos”, “Felices 25 años a la única reina y diva de la Tv peruana y de los programas de espectáculos, le duela a quien le duela”, “Eres la mejor presentadora y pionera de una nueva televisión en el país”, fueron algunos comentarios.

Además, este martes 1 de noviembre, en su programa Magaly TV: La Firme, la conductora viene haciendo un recuento de sus momentos más memorables durante estos 25 años de carrera televisiva. Ante ello, no dudó en volver a agradecer a sus seguidores y les dedicó unas palabras.

“Esas son las partes más felices, como siempre digo, los momentos más maravillosos que algún día, cuando tenga que cerrar los ojos, sé que me los llevaré en mi memoria y en mi corazón y aún no paro de dar las gracias. A toda la gente que aún me sigue, de verdad muchísimas gracias”, sentenció la ‘Urraca’.

