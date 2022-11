Dalia Durán y su revelación sobre John Kelvin: “Me llamaba diciéndome que me amaba”. | Magaly Tv: La firme.

Dalia Durán no oculta su indignación al saber que John Kelvin viene celebrando su libertad por todo lo alto, donde incluso ha utilizado sus redes sociales para anunciar que volverá la mundo de la música lanzando un nuevo tema musical.

La actitud que ha tomado el cumbiambero ha causado fastidio en la madre de sus hijos, pues considera que su accionar no es el correcto, especialmente luego que llorara en las audiencias señalando que extrañaba a sus hijos y ahora ni siquiera se ha acercado a verlos.

“Yo me burlo, me da risa, porque mi madre está lejos de mí hace mucho tiempo y mi madre hasta el día de hoy sigue enferma por esta situación; sin embargo, ella hasta el día de hoy no agarra un teléfono y le dice”, dijo en un primer momento.

Asimismo, para sorpresa de muchos, Dalia Durán confesó que durante los 15 meses que John Kelvin estuvo en la cárcel, varias veces se comunicó con ella para expresarle su amor, esto pese a las agresiones que cometió en su contra.

“Unos meses antes este señor habló con mi papá diciéndole que me iba a cuidar, diciéndole que me amaba. Estando en el penal me hizo varias llamadas diciéndome que no me olvidaba, que me amaba, que esto y lo otro. ¿Qué personaje dentro de sus cuatro sentidos, luego de sacarme la mugre, te va a llamar para decirte esas cosas? Me decía que lo visite en prisión”, añadió.

Magaly Medina de inmediato intervino, indicando que el cantante de cumbia debía de ingresar a terapia de manera urgente, y es que al parecer se olvida que es un agresor. “El agresor es él, no se encuentra bien, él no ha llevado terapia”, comentó.

“En vez de tomarse tantas fotos y ponerse sonseras en las redes sociales, deberían de llevarlo a un centro de rehabilitación. Si algo lo ha llevado hasta donde estaba, es la vida que él estaba llevando (de excesos)”, añadió.

La ‘Urraca’ no pudo evitar consultarle a la cubana si se refería a las sustancias que se le encontró en el cuerpo al artista cuando le practicaron un examen toxicológico. “¿Había una vida de alcohol y drogas de John Kelvin?”, precisó.

Dalia Durán se pronuncia sobre liberación de John Kelvin. (América Tv)

La anfitriona no pudo ocultar dicha información y contó en varias ocasiones tuvo que salir a auxiliar al padre de sus hijos porque lo encontraba en la calle en una mala situación.

“Ahí está la señora Lupe que es la madre de John y que ella diga si yo miento, que cuando ella estuvo acá Lima, yo le he mandado imágenes en la situación que llegaba John. Yo varias veces tuve que salir de madrugada para auxiliarlo, yo la que está dando aquí la cara. Cuando pasaban cosas yo le pedía a su mamá que se lo lleve”, añadió.

