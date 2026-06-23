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Clarivett Yllescas continuará en Alianza Lima tras renovar su vínculo para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

El equipo blanquiazul confirmó la continuidad de su atacante una campaña más. La central peruana prolongará su etapa en el club tras integrar el plantel del tricampeonato y campañas destacadas a nivel sudamericano

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Clarivett Yllescas – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 23 junio
El club blanquiazul confirmó que la voleibolista peruana seguirá en el plantel, donde es una referencia en el vestuario y un sostén en tramos decisivos de los partidos (Alianza Lima)

Alianza Lima aseguró la permanencia de Clarivett Yllescas de cara a la temporada 2026/27. La central peruana seguirá en el plantel blanquiazul, donde se convirtió en una de las voces de referencia dentro del vestuario y en un sostén del equipo en los pasajes determinantes de los partidos.

La continuidad de la jugadora se enmarca en un ciclo que el club considera de alto rendimiento y protagonismo en el vóley peruano.

Con su renovación ya confirmada, la institución apunta a sostener la estructura deportiva que le permitió consolidarse en los últimos años entre los elencos más competitivos del país, con un plan que combina experiencia, ambición y continuidad.

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Confirmación de continuidad y rol en el plantel

Clarivett Yllescas – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 23 junio
Clarivett Yllescas seguirá defendiendo la camiseta de Alianza Lima tras renovar su vínculo, consolidándose como una de las referentes del equipo dentro y fuera de la cancha. (Alianza Lima)

La renovación ratifica la presencia de una voleibolista que, desde su llegada, aportó solidez en la red y ascendencia en momentos de presión. En la consideración del club, Yllescas se afianzó como una pieza de experiencia dentro de la plantilla, con impacto tanto por su desempeño en cancha como por su capacidad de conducción.

Tras la firma, la central remarcó su satisfacción por seguir vinculada al proyecto. “Me siento feliz y valorada en este club. Siento que todavía tenemos muchos sueños y objetivos por cumplir juntas”, señaló.

La jugadora también subrayó el peso personal y profesional que el equipo tiene en su trayectoria. “Alianza es una parte muy importante de mi vida. Me ha ayudado a crecer tanto dentro como fuera de la cancha”, comentó.

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Tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley

Clarivett Yllescas – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 23 junio
Con tres campeonatos nacionales en fila como antecedente, la central prolongará su etapa en un equipo que domina la escena local desde hace varias temporadas. (Alianza Lima)

La permanencia de Yllescas se produce luego de una etapa en la que Alianza Lima encadenó tres títulos consecutivos en la Liga Peruana de Vóley. La central integró el plantel que obtuvo el tricampeonato nacional, con coronaciones en las temporadas 2023/24, 2024/25 y 2025/26.

Ese recorrido fortaleció el lugar del club en la escena local y consolidó una fase considerada histórica para la institución en la disciplina. En ese proceso competitivo, la presencia de la jugadora se asoció a la consistencia del equipo y a su crecimiento sostenido en el torneo.

En el plano individual, su desempeño recibió distinciones en dos campañas consecutivas: fue elegida como la segunda mejor central de la Liga Peruana de Vóley en 2024/25 y 2025/26, un reconocimiento vinculado a su regularidad y aporte dentro del campo de juego.

Campañas internacionales y mensaje a la hinchada

Clarivett Yllescas – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 23 junio
Además de los éxitos nacionales, Yllescas fue parte de campañas destacadas a nivel sudamericano y reafirmó su compromiso con los objetivos futuros del club. (Alianza Lima)

La continuidad de la central también se apoya en el recorrido del equipo fuera del país. En torneos continentales, Alianza Lima contó con Yllescas en campañas que le permitieron afirmarse entre los principales referentes regionales.

Con ella en el plantel, el club alcanzó el subcampeonato del Campeonato Sudamericano de Clubes 2025 y obtuvo el tercer lugar en la edición 2026. Esos resultados fortalecieron la presencia del equipo en la élite sudamericana y ampliaron el peso internacional del proyecto deportivo.

Al explicar por qué decidió seguir, Yllescas destacó la ambición del grupo como uno de los motivos centrales. “Tenemos muchas ganas de seguir haciendo historia. Compartir este camino con mis compañeras es algo que disfruto muchísimo”, afirmó.

En el cierre de sus declaraciones, envió un mensaje a los seguidores del club. “Gracias por el cariño y el apoyo de siempre. Seguiré dando lo mejor de mí para que juntos sigamos celebrando grandes momentos”.

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