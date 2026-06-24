“Me dio 2.500 dólares”: el testimonio que implica a la regidora Patricia Niño en el crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre

La versión de un detenido extranjero señala que recibió un pago en efectivo para realizar vigilancia previa al atentado contra el alcalde de Veintiséis de Octubre. // Video: Latina Noticias

La investigación por el asesinato del exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, suma un nuevo elemento que podría reforzar la tesis del Ministerio Público sobre una presunta planificación del crimen. Durante una audiencia judicial, un detenido de nacionalidad extranjera afirmó que la regidora Patricia Niño Febres le entregó 2.500 dólares en efectivo para realizar un seguimiento a la autoridad edil semanas antes del ataque que acabó con su vida en Piura.

La declaración se conoció luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva contra la concejal y contra William Tesén Gonza, alias “Pochola”, ambos investigados como presuntos coautores del delito de sicariato agravado. El testimonio se suma a otras versiones recogidas por la Fiscalía, entre ellas la del propio alias “Pochola”, quien aseguró haber escuchado una comunicación entre la regidora y el alcalde poco antes del atentado.

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El testimonio que involucra a Patricia Niño: “Me dio 2.500 dólares”

La regidora Patricia Niño, señalada por un detenido como presunta autora intelectual del crimen del alcalde Febre| Latina

Durante la audiencia, un detenido respondió a las preguntas de las autoridades y señaló directamente a Patricia Niño como la persona que le habría entregado dinero para seguir los movimientos del entonces alcalde de Veintiséis de Octubre.

Según el registro de la diligencia, el interrogatorio se desarrolló de la siguiente manera:

“Me dio dos mil soles y después me dio quinientos dólares”.

Al ser consultado sobre quién le entregó ese dinero, respondió:

“Era Patricia Niño”.

Posteriormente, el fiscal insistió en conocer el motivo del pago.

“¿Y para qué te dio ese dinero?”

El detenido respondió:

“Hacer seguimiento” (...) “Al alcalde... del distrito 26 de Octubre”.

Estas manifestaciones fueron expuestas durante la audiencia en la que se evaluó la situación jurídica de la regidora y forman parte de los elementos que el Ministerio Público continúa investigando para determinar la presunta responsabilidad de los involucrados.

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Otro de los testimonios presentados corresponde a William Tesén Gonza, alias “Pochola”, quien también es investigado por el caso. Durante la diligencia aseguró que la regidora mantenía comunicación con el alcalde antes del ataque y, al ser consultado sobre la responsabilidad de los hechos, afirmó: “Ella es la que tiene todo lo culpable, yo no tengo nada”.

Prisión preventiva e investigación por el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre

Concejo municipal de Veintiséis de Octubre declara duelo tras asesinato de burgomaestre. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión)

El Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura declaró fundado el pedido del Ministerio Público y ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Patricia Orela Niño Febres y William Hernández Sengonza, investigados como presuntos coautores del delito de sicariato agravado en agravio de Víctor Hugo Febre Calle.

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La resolución judicial se sustenta en la existencia de graves elementos de convicción, así como en el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculización de las investigaciones. Tras la decisión, la regidora fue trasladada al penal de mujeres de Sullana, mientras que alias “Pochola” fue internado en el establecimiento penitenciario de varones de Piura.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió el 21 de mayo de 2026, cuando sicarios interceptaron la camioneta del alcalde en las inmediaciones de la UPIS Ricardo Palma. El ataque armado provocó la muerte de Víctor Hugo Febre, de 44 años, mientras que su chofer resultó gravemente herido.

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La Fiscalía sostiene que detrás del atentado habría existido una organización integrada por varios investigados, entre ellos Patricia Niño, William Tesén Gonza y otros presuntos implicados identificados con los alias de “La Muerte”, “La Pájara” y “El Hueso”.

Según la investigación preliminar, uno de los presuntos sicarios habría sido Fabricio Fiestas Susanívar, de 18 años, señalado como el autor de los disparos contra el vehículo del entonces burgomaestre.

Durante la audiencia, Patricia Niño reiteró que es inocente y sostuvo que las acusaciones en su contra estarían relacionadas con las denuncias que presentó anteriormente contra la gestión municipal. Sin embargo, el juzgado consideró que los testimonios y demás elementos expuestos por la Fiscalía justifican la medida coercitiva mientras continúan las diligencias.

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Las investigaciones seguirán desarrollándose durante los próximos meses con el objetivo de establecer cómo se habrían realizado las coordinaciones previas al atentado, verificar los testimonios incorporados al expediente y determinar el grado de responsabilidad penal de cada uno de los investigados por el asesinato del exalcalde de Veintiséis de Octubre, uno de los casos de sicariato que más impacto ha generado en la región Piura durante este año.