Inti Raymi bajo vigilancia extrema: PNP realiza gran despliegue durante la mayor fiesta del sol en Cusco

La ciudad de Cusco se encuentra inmersa en los preparativos para el Inti Raymi 2026, la tradición más importante dedicada al dios sol. Este año, la seguridad durante esta celebración constituye uno de los ejes principales de la organización, con la activación de un despliegue que involucra a más de mil agentes.
Según informó TV Perú, la estrategia abarca a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de serenazgo y representantes de otras entidades. El general Virgilio Velázquez, jefe de la región policial de Cusco, explicó que “más de seiscientos efectivos policiales participan en el despliegue, a los que se suman miembros del serenazgo y otras instituciones, superando el millar de agentes destinados a garantizar la seguridad de turistas nacionales, extranjeros y residentes locales”.
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El plan de seguridad abarca patrullaje terrestre y aéreo, con apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Un helicóptero realiza sobrevuelos sobre la ciudad y zonas aledañas, permitiendo monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada festiva y apoyar tareas de búsqueda ante emergencias.
Este dispositivo también apoya la localización de un turista estadounidense reportado como desaparecido en áreas rurales cercanas, de acuerdo con lo informado por el jefe policial.
La vigilancia policial será permanente en los puntos clave del evento: el Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán, donde se desarrollan los principales actos del Inti Raymi. El control en los accesos, la logística de traslado de asistentes y la coordinación entre autoridades locales y nacionales buscan garantizar que la festividad transcurra de manera ordenada.
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“El acceso a los principales puntos del centro histórico, así como los traslados de los asistentes hacia Sacsayhuamán, estarán bajo vigilancia policial permanente”, remarcó Velázquez.
Control de aforo, entradas agotadas y dispositivos logísticos
La Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec) anunció que las entradas para los escenarios de Sacsayhuamán y el Qorikancha se agotaron anticipadamente, con la venta de 4.116 boletos en total.
Los asistentes pagaron entre S/ 490 y S/ 850 para acceder a las diferentes categorías habilitadas, mientras la representación en la Plaza Mayor de Cusco seguirá siendo gratuita y abierta para miles de personas.
Alonso Latorre, presidente del directorio de Emufec, destacó que “este año se ejecutan mejoras en el sistema de sonido, luego de los inconvenientes reportados en la edición anterior”.
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Latorre también subrayó la importancia de la coordinación con la Policía Nacional para reforzar los controles durante las actividades del mes jubilar, en especial durante la ceremonia central del 24 de junio. Según la organización, la logística de ingreso y desplazamiento entre escenarios se convierte en una pieza clave para el desarrollo seguro de la jornada.
Las autoridades prevén la llegada de más de 300 mil turistas nacionales y extranjeros a la ciudad imperial durante junio. El operativo de seguridad diseñado para el Inti Raymi contempla el despliegue de personal en desfiles, presentaciones artísticas y actividades culturales previas, reforzando la protección en todo momento.
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El Inti Raymi de este año reúne a más de 800 artistas entre actores, bailarines y músicos, quienes escenifican rituales de agradecimiento al sol en quechua, siguiendo una tradición que se representa contemporáneamente desde 1944.
Este evento, considerado la mayor vitrina cultural del país, coloca a Cusco en el centro de la atención internacional y pone a prueba la capacidad de respuesta de sus dispositivos logísticos y de seguridad.
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