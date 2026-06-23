Perú

Cinco consejos para reforzar el aprendizaje de los niños en casa sin convertirlo en una tarea escolar

Conversar, jugar, crear rutinas y reconocer sus avances son acciones cotidianas que pueden fortalecer el lenguaje, la autonomía, la creatividad y la seguridad emocional durante la primera infancia

Guardar
Google icon
Niño latino de espaldas escribiendo en un cuaderno con un lápiz. En el escritorio de madera hay útiles escolares, libros y luz natural ilumina la escena.
Un niño latino escribe diligentemente en su cuaderno sobre un escritorio de madera, rodeado de útiles escolares bajo la luz natural, reflejando un ambiente de calma y estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aprendizaje de los niños no ocurre únicamente dentro del aula. Durante los primeros años de vida, las experiencias cotidianas en casa también influyen en el desarrollo del lenguaje, la creatividad, la autonomía, la socialización y la gestión de emociones.

Aunque muchos padres creen que acompañar la educación de sus hijos exige conocimientos académicos o grandes inversiones, especialistas en educación inicial señalan que las acciones más simples suelen tener un impacto importante. Conversar, leer, jugar o permitir que los niños exploren su entorno puede fortalecer habilidades clave desde edades tempranas.

Ximena Pastor, coordinadora de Inicial del Colegio de la Inmaculada Jesuitas, explica que el rol de las familias es decisivo en esta etapa, no desde la exigencia académica, sino desde la presencia, la escucha y el acompañamiento diario.

PUBLICIDAD

“Los niños aprenden observando, jugando y compartiendo tiempo con sus familias. Pequeñas acciones diarias como conversar con ellos, leer juntos o permitirles explorar su entorno generan un impacto enorme en su desarrollo”, señala.

Grupo de diez niños y una adulta recostados boca abajo en un círculo sobre una manta azul, rodeados de césped verde bajo la luz del día
La educación inicial se fortalece con acciones simples como conversar, leer, jugar y explorar el entorno.

1. Conversar con ellos todos los días

Hablar con los niños ayuda a fortalecer su vocabulario, comprensión y seguridad emocional. Preguntas simples como “¿qué hiciste hoy?”, “¿qué descubriste?” o “cómo te sentiste?” pueden estimular su pensamiento, su capacidad de expresión y su confianza para comunicar ideas.

La conversación diaria también permite que los menores organicen sus experiencias, reconozcan emociones y aprendan a escuchar. No se trata de hacer interrogatorios, sino de abrir espacios de diálogo natural durante la comida, el juego, el baño o antes de dormir.

PUBLICIDAD

2. Usar el juego como herramienta de aprendizaje

Mujer adulta con gafas y camisa de rayas sonríe, sosteniendo un títere de dinosaurio verde mientras una niña pequeña ríe. Fondo de madera con juguete rosa
Una mujer sonriente juega con una niña pequeña usando un títere de dinosaurio, creando un momento de interacción y alegría esencial para el desarrollo infantil.

El juego es una de las formas más efectivas de aprendizaje en la primera infancia. Actividades como armar rompecabezas, dibujar, cantar, clasificar objetos, construir torres o inventar historias ayudan a desarrollar la creatividad, la coordinación, la memoria y la resolución de problemas.

Además, el juego compartido fortalece el vínculo con los padres o cuidadores. En esta etapa, aprender no siempre tiene que parecer una clase: muchas habilidades se desarrollan mientras el niño prueba, se equivoca, repite y descubre.

3. Crear rutinas claras y sostenibles

Una mujer acompaña a sus hijos en sus tareas. EFE/ Carlos López/Archivo
Una mujer acompaña a sus hijos en sus tareas. EFE/ Carlos López/Archivo

Las rutinas ayudan a que los niños se sientan seguros. Mantener horarios para dormir, comer, jugar y realizar actividades cotidianas favorece la estabilidad emocional y permite desarrollar hábitos positivos desde temprana edad.

Una rutina no significa rigidez absoluta. Puede adaptarse al ritmo de cada familia, pero debe ofrecer cierta previsibilidad. Saber qué viene después ayuda a reducir la ansiedad, mejora la disposición para colaborar y facilita la autonomía.

4. Limitar el uso de pantallas

El uso excesivo de celulares, tablets o televisores puede afectar la atención, el sueño y la interacción social de los niños. Por eso, los especialistas recomiendan equilibrar el tiempo frente a pantallas con actividades físicas, recreativas, familiares y de exploración.

En casa, una buena práctica es definir momentos libres de pantallas, especialmente durante las comidas, antes de dormir o en espacios de juego compartido. También es importante que los adultos acompañen el contenido que consumen los menores y eviten usar los dispositivos como única forma de distracción.

La advertencia de EsSalud sobre regalar celulares a niños en Navidad
Los especialistas recomiendan limitar el uso de pantallas para proteger la atención, el sueño y la interacción social de los niños.

5. Reconocer sus esfuerzos, no solo sus logros

Valorar los avances de los niños fortalece su autoestima y motivación. Frases de aliento como “lo intentaste muy bien”, “veo que te esforzaste” o “puedes volver a probar” ayudan a que los menores desarrollen confianza, incluso cuando se equivocan.

Reconocer el esfuerzo también les enseña que aprender implica práctica y paciencia. En lugar de centrarse únicamente en el resultado, conviene destacar el proceso: cómo resolvieron un problema, cómo pidieron ayuda o cómo intentaron una nueva actividad.

Ximena Pastor sostiene que la educación inicial es una etapa decisiva, pero recuerda que el acompañamiento en casa no debe vivirse como una presión adicional para las familias. “No se trata de ser padres perfectos, sino de estar presentes y acompañar a los niños en su proceso de aprendizaje con paciencia, escucha y cariño”, concluye.

Temas Relacionados

EducaciónCrianzaInfanciaperu-noticias

Más Noticias

“Me dio 2.500 dólares”: el testimonio que implica a la regidora Patricia Niño en el crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre

Un detenido aseguró ante las autoridades que recibió dinero en efectivo para vigilar a Víctor Hugo Febre antes del ataque. La declaración fue incorporada a la investigación que mantiene a la concejal con 18 meses de prisión preventiva

“Me dio 2.500 dólares”: el testimonio que implica a la regidora Patricia Niño en el crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre

Policía es condenado a seis años de cárcel efectiva por solicitar S/4.000 de coima a conductor durante operativo en la carretera

El Poder Judicial también impuso inhabilitación y reparación civil tras acreditarse el delito de cohecho pasivo propio durante un operativo policial

Policía es condenado a seis años de cárcel efectiva por solicitar S/4.000 de coima a conductor durante operativo en la carretera

¿Qué hacer si te cobran por estacionar en la calle? Abogado explica cómo denunciar a los “parqueadores” informales

En diversas zonas de Lima se han reportado cobros arbitrarios vinculados a amenazas y restricciones al estacionamiento en la vía pública

¿Qué hacer si te cobran por estacionar en la calle? Abogado explica cómo denunciar a los “parqueadores” informales

Inti Raymi bajo vigilancia extrema: PNP realiza gran despliegue durante la mayor fiesta del sol en Cusco

La ciudad imperial presentará un operativo sin precedentes para proteger a miles de asistentes y turistas durante la emblemática celebración inca

Inti Raymi bajo vigilancia extrema: PNP realiza gran despliegue durante la mayor fiesta del sol en Cusco

Kevin Borjas toca la élite de la UFC: primer peruano en el Top 10 del ranking de peso mosca tras vencer a André Lima

El deportista peruano firmó una gran actuación en el UFC Apex de Las Vegas el último fin de semana para hacer historia en las MMA peruanas

Kevin Borjas toca la élite de la UFC: primer peruano en el Top 10 del ranking de peso mosca tras vencer a André Lima
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

Gustavo Gorriti cree que Keiko Fujimori no iniciará con “mano dura” sino que se moderará por el “repudio” que enfrenta

Congresista Lady Camones no sabe por qué Balcázar la invitó a gira con el Papa León XIV, pero asegura que costeó todo su viaje

Transparencia responde a Roberto Sánchez y rechaza denuncias de fraude electoral: “Respeten las reglas del proceso”

Partido de Fujimori llama “antidemocrático” a Roberto Sánchez y afirma que él sabía de su derrota “desde hace una semana”

ENTRETENIMIENTO

El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional: fecha y venta de entradas

El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional: fecha y venta de entradas

Heydi Amado, pareja de Melcochita, pone distancia al hablar del futuro del cómico: “Monserrat es la esposa, ella paga todo”

Rating del fin de semana: así quedaron ‘Edson pa qué más’, ‘JB Noticias’ y ‘Me Caigo de Risa’

Arturo Álvarez se queda con '¡Ya, y!' y el pódcast de Diego Chávarri, Cri Cri y Gabriela Herrera cambia de nombre

Magaly Medina critica el set del programa de Edson Dávila y él responde: “Con un sol, pero líder en mi horario”

DEPORTES

Kevin Borjas toca la élite de la UFC: primer peruano en el Top 10 del ranking de peso mosca tras vencer a André Lima

Kevin Borjas toca la élite de la UFC: primer peruano en el Top 10 del ranking de peso mosca tras vencer a André Lima

¿Por qué Alianza Lima cambió de planes para su pretemporada de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Clarivett Yllescas continuará en Alianza Lima tras renovar su vínculo para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

Cristiano Ronaldo igualó a Teófilo Cubillas en la tabla de máximos anotadores de la Copa del Mundo con 10 goles

Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: cinco triunfos en 2026 respaldan su ascenso en el octágono más aclamado de las MMA