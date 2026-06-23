Cinco consejos para reforzar el aprendizaje de los niños en casa sin convertirlo en una tarea escolar

El aprendizaje de los niños no ocurre únicamente dentro del aula. Durante los primeros años de vida, las experiencias cotidianas en casa también influyen en el desarrollo del lenguaje, la creatividad, la autonomía, la socialización y la gestión de emociones.
Aunque muchos padres creen que acompañar la educación de sus hijos exige conocimientos académicos o grandes inversiones, especialistas en educación inicial señalan que las acciones más simples suelen tener un impacto importante. Conversar, leer, jugar o permitir que los niños exploren su entorno puede fortalecer habilidades clave desde edades tempranas.
Ximena Pastor, coordinadora de Inicial del Colegio de la Inmaculada Jesuitas, explica que el rol de las familias es decisivo en esta etapa, no desde la exigencia académica, sino desde la presencia, la escucha y el acompañamiento diario.
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“Los niños aprenden observando, jugando y compartiendo tiempo con sus familias. Pequeñas acciones diarias como conversar con ellos, leer juntos o permitirles explorar su entorno generan un impacto enorme en su desarrollo”, señala.
1. Conversar con ellos todos los días
Hablar con los niños ayuda a fortalecer su vocabulario, comprensión y seguridad emocional. Preguntas simples como “¿qué hiciste hoy?”, “¿qué descubriste?” o “cómo te sentiste?” pueden estimular su pensamiento, su capacidad de expresión y su confianza para comunicar ideas.
La conversación diaria también permite que los menores organicen sus experiencias, reconozcan emociones y aprendan a escuchar. No se trata de hacer interrogatorios, sino de abrir espacios de diálogo natural durante la comida, el juego, el baño o antes de dormir.
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2. Usar el juego como herramienta de aprendizaje
El juego es una de las formas más efectivas de aprendizaje en la primera infancia. Actividades como armar rompecabezas, dibujar, cantar, clasificar objetos, construir torres o inventar historias ayudan a desarrollar la creatividad, la coordinación, la memoria y la resolución de problemas.
Además, el juego compartido fortalece el vínculo con los padres o cuidadores. En esta etapa, aprender no siempre tiene que parecer una clase: muchas habilidades se desarrollan mientras el niño prueba, se equivoca, repite y descubre.
3. Crear rutinas claras y sostenibles
Las rutinas ayudan a que los niños se sientan seguros. Mantener horarios para dormir, comer, jugar y realizar actividades cotidianas favorece la estabilidad emocional y permite desarrollar hábitos positivos desde temprana edad.
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Una rutina no significa rigidez absoluta. Puede adaptarse al ritmo de cada familia, pero debe ofrecer cierta previsibilidad. Saber qué viene después ayuda a reducir la ansiedad, mejora la disposición para colaborar y facilita la autonomía.
4. Limitar el uso de pantallas
El uso excesivo de celulares, tablets o televisores puede afectar la atención, el sueño y la interacción social de los niños. Por eso, los especialistas recomiendan equilibrar el tiempo frente a pantallas con actividades físicas, recreativas, familiares y de exploración.
En casa, una buena práctica es definir momentos libres de pantallas, especialmente durante las comidas, antes de dormir o en espacios de juego compartido. También es importante que los adultos acompañen el contenido que consumen los menores y eviten usar los dispositivos como única forma de distracción.
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5. Reconocer sus esfuerzos, no solo sus logros
Valorar los avances de los niños fortalece su autoestima y motivación. Frases de aliento como “lo intentaste muy bien”, “veo que te esforzaste” o “puedes volver a probar” ayudan a que los menores desarrollen confianza, incluso cuando se equivocan.
Reconocer el esfuerzo también les enseña que aprender implica práctica y paciencia. En lugar de centrarse únicamente en el resultado, conviene destacar el proceso: cómo resolvieron un problema, cómo pidieron ayuda o cómo intentaron una nueva actividad.
Ximena Pastor sostiene que la educación inicial es una etapa decisiva, pero recuerda que el acompañamiento en casa no debe vivirse como una presión adicional para las familias. “No se trata de ser padres perfectos, sino de estar presentes y acompañar a los niños en su proceso de aprendizaje con paciencia, escucha y cariño”, concluye.
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