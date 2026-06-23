¿Qué hacer si te cobran por estacionar en la calle? Abogado explica cómo denunciar a los “parqueadores” informales

El cobro indebido por estacionar en la vía pública se ha convertido en una práctica recurrente en distintos puntos de Lima Metropolitana, donde conductores denuncian la presencia de personas que exigen pagos a cambio de “cuidar” vehículos estacionados en la calle. El tema fue abordado en una entrevista difundida por ATV, donde un abogado especialista en gestión municipal explicó los pasos que deben seguir los ciudadanos para denunciar estos hechos.
De acuerdo con lo expuesto, estas prácticas no corresponden a una actividad regulada, sino a la ocupación indebida de espacios públicos. En muchos casos, los conductores aseguran haber sido presionados o intimidados para realizar pagos que van desde montos pequeños hasta tarifas arbitrarias impuestas en el lugar.
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El especialista consultado explicó que lo primero que debe hacer un ciudadano ante una situación de este tipo es evitar la confrontación directa, priorizando su seguridad personal. Según indicó, retirarse del lugar puede ser una medida preventiva frente a posibles agresiones o escalamiento del conflicto.
Cobro ilegal por estacionar
En entrevista con ATV, el abogado Luis Pastor Iturrizaga recomendó que los ciudadanos deben recopilar pruebas del hecho para sustentar una denuncia formal. Entre las principales herramientas se encuentra el registro en video o fotografía de la situación, especialmente cuando se evidencia el cobro indebido o la intimidación.
“Grabar es fundamental, porque necesitamos evidencias”, señaló el especialista, al precisar que este material puede ser utilizado para activar la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, quienes deben constatar los hechos en el lugar.
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Asimismo, indicó que la denuncia puede presentarse de manera simultánea ante la municipalidad distrital correspondiente, ya que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de supervisar y controlar el uso de las vías públicas. La falta de acción en estos casos, según explicó, contribuye a la permanencia de estas prácticas.
Control del espacio público
El abogado explicó que la gestión del estacionamiento en la vía pública es competencia directa de las municipalidades distritales, por lo que estas deben asumir un rol activo en la prevención de cobros ilegales y ocupación indebida de calles.
“El alcalde tiene responsabilidad directa en estos casos”, precisó el especialista, al referirse a la obligación de los gobiernos locales de garantizar el orden en el espacio público y evitar que terceros se apropien de las vías.
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También señaló que una de las alternativas estructurales para reducir este problema es la implementación de sistemas formales de estacionamiento temporal, que permitan organizar el uso del espacio urbano y evitar la aparición de actividades informales.
En esa línea, se mencionó que algunas municipalidades ya han desarrollado experiencias de estacionamientos regulados, lo que ha contribuido a disminuir la presencia de cobradores informales en determinadas zonas.
Denuncias ciudadanas
De acuerdo con el reporte difundido, ciudadanos de distritos como Chorrillos han denunciado cobros ilegales en zonas cercanas a playas y áreas de alta afluencia. En estos lugares, los conductores reportan que se les exige dinero a cambio de estacionar o evitar daños a sus vehículos.
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El especialista advirtió que este tipo de situaciones no deben ser normalizadas y que la ciudadanía tiene un rol clave en la denuncia de estos hechos. En ese sentido, remarcó que la evidencia audiovisual puede ser determinante para que las autoridades actúen de manera inmediata.
Asimismo, se indicó que la intervención conjunta de la Policía, el Ministerio Público y las municipalidades es fundamental para enfrentar estas prácticas, especialmente en zonas donde se repiten de forma constante.
Falta de fiscalización
El especialista consultado advirtió que la persistencia de los cobros ilegales en la vía pública refleja debilidades en la fiscalización y en la capacidad de control del espacio urbano por parte de las autoridades. Esta situación, según explicó, facilita la continuidad de estas prácticas en distintos distritos de la capital.
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“Si los ciudadanos no denuncian, estas prácticas se siguen normalizando”, señaló el abogado, al remarcar la importancia de no ceder ante presiones o amenazas de los llamados “parqueadores” informales.
Finalmente, se subrayó que el fortalecimiento de la fiscalización municipal, junto con una mayor participación ciudadana, es clave para reducir este problema y recuperar el control del espacio público en la capital.
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