Diego Rodríguez olvida a Valery Revello y se deja ver con la actriz Gaby Espino en una discoteca

El exchica reality Diego Rodríguez sorprendió a propios y extraños al aparecer en sus redes sociales junto a la reconocida actriz Gaby Espino. Todo parece indicar que el modelo estaría dejando en el pasado sus sentimientos por Valery Revello, con quien estuvo a punto de formalizar su relación sentimental.

Como se recuerda, el exintegrante de Esto es Guerra reconoció el pasado mes de abril que ambos estaban saliendo y conociéndose luego de ser captados besándose en una discoteca. Sin embargo, a principios del mes de agosto se comenzaron los rumores de su separación.

Ahora, Diego Rodríguez estaría disfrutando de su soltería acompañado de la presentadora venezolana Gaby Espino durante su viaje por Estados Unidos. Incluso, decidió festejar su cumpleaños número 29 con ella en una discoteca junto a otros amigos.

El exparticipante de EEG viajó hasta Fort Lauderdale, Florida, y utilizó sus redes sociales para evidenciar que estaba con la artista. “Happy birthday @diegord7″, escribió Espino en las historias de su cuenta de Instagram mientras grababa al peruano.

A pesar de que, Gaby Espino no capturó en ningún momento a Diego Rodríguez cuando estaban en una discoteca, un fragmento de su cabeza se llego a ver en las historias de dicha red social. Esto causó la curiosidad del programa Amor y Fuego y no dejaron de notar otras coincidencias que darían por entendido que los dos están saliendo.

Según mostró el magazine de Willax TV, tanto Rodríguez como Espino se han dado “seguir” en Instagram y no dejan de ponerle “Me gusta” en sus diferentes publicaciones. Además, medios internacionales también han rebotado la noticia de un posible acercamiento.

Con esto se estaría confirmando el fin de un romance entre él y Valery Revello. Recordemos que, ambos no escondían su relación ya que se mostraban muy enamorados en sus redes. Aunque se desconoce los motivos de su separación porque hasta la fecha ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, cada uno estaría empezando con una nueva vida amorosa.

La vez que Diego Rodríguez no descartó formalizar con Valery Revello

Diego Rodríguez estuvo en el avant premiere de la película ‘Igualita a mí’ el pasado 14 de junio y fue abordado por las cámaras de Más Espectáculos para ser consultado sobre su romance con la modelo Valery Revello.

Según el modelo en ese entonces, no descartó que en un futuro pueda oficializar un noviazgo con la ex de Sergio Peña. Además, dejó en claro que no deseaba que su romance se vuelva mediático o sea expuesto en televisión, pues no está acostumbrado y prefería mantenerlo en privado.

“Estamos saliendo y quisiera en la medida de lo posible mantenerlo entre los dos a ver en qué se puede convertir. Yo creo que desde que salimos, el tema ha sido bastante mediático y no estoy acostumbrado. Todo bien, nos llevamos muy bien y feliz”, dijo para el programa matutino.

Asimismo, evitó dar más detalles, ya que sintió que podría perjudicar el buen momento que estaba experimentando. “No quiero salar ni exponer nada, nos estamos conociendo todavía porque uno no deja de conocer a nadie y nosotros recién nos hemos conocido hace dos o tres meses. Por ahora, todo muy bien”, concluyó.

