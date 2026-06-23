Cristiano Ronaldo igualó a Teófilo Cubillas en la tabla de máximos anotadores de la Copa del Mundo con 10 goles

Teófilo Cubillas registró 10 goles con Perú en la historia de los Mundiales, misma cifra que acaba de alcanzar Cristiano Ronaldo con Portugal. - Crédito: Composición Infobae

Cristiano Ronaldo ha silenciado a todos. Aquellos que dudaron de su capacidad, jerarquía y vigencia quedaron entre mudos y estupefactos por la gran exhibición del ‘7’ en el Portugal vs Uzbekistán, por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, tras anotar un doblete que condujo hacia la goleada 5-0, en Houston.

Con esas dos dianas rubricadas frente a un público agolpado por presenciar una nueva aparición del ‘Bicho’ —la primera nada más iniciado el lance con un disparo dentro del área tras un pase de Joao Cancelo desde la derecha y la última tras resolver con éxito un mano a mano— el nacido en Madeira rompió su propio techo de cristal en los Mundiales.

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Cristiano se ha convertido en el primer futbolista de la historia en marcar en seis grandes citas de forma consecutiva (Alemania 2006 / Sudáfrica 2010 / Brasil 2014 / Rusia 2018 / Qatar 2022 / Estados Unidos - México - Canadá 2026) y en máximo anotador de todos los tiempos de Portugal con 10 dianas, registro que además lo eleva a un status general junto a una vieja gloria de la selección peruana.

Cristiano Ronaldo se hizo grande al romper su propio techo de cristal con dos récords mundialistas. - Crédito: AFP

Cristiano, a la altura de Cubillas

La nueva estadística goleadora de Cristiano Ronaldo (10) en la historia de los Mundiales lo ha llevado a compartir espacio en la tabla de máximos anotadores con Teófilo Cubillas, acaso la más grande y luminosa leyenda de la selección peruana.

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Ambos, de momento, llevan la misma cantidad de dianas en certámenes globales, aunque hay precisiones claves que no pueden quedar de lado: el ‘Nene’ logró el impresionante registro en tres ediciones, mientras que a CR7 le demoró el doble y ya entrado en la veteranía.

El recorrido goleador de Cubillas empezó en la Copa del Mundo 1970 con un total de cinco dianas, repartidas así: 1 ante Bulgaria, 2 contra Marruecos, 1 frente a Alemania Federal y 1 ante Brasil. Para el Mundial 1978 también firmó el mismo número de anotaciones, pero de una manera más concreta: doblete a Escocia y hat-trick a Irán.

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Ronaldo, entretanto, arrancó su idilio de goles en las grandes citas a cuenta gotas: un gol en los Mundiales 2006, 2010 y 2014. Ya para la edición 2018 se destapó con cuatro anotaciones —con un inolvidable triplete a España—, aunque en la Copa del Mundo 2022 se desplomó con solo una conquista. No obstante, ha logrado rehacerse en el Mundial 2026 con su primer doblete ante Uzbekistán.

Teófilo Cubillas y Cristiano Ronaldo tienen 10 goles en la historia de los Mundiales. - Crédito: Difusión

Ronaldo, máxima leyenda de Portugal

Cristiano Ronaldo se consolidó como el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales tras superar las marcas de Eusebio y Pauleta. Durante el partido ante Uzbekistán en el Mundial 2026, CR7 anotó dos tantos que elevaron su cuenta personal a 10 goles en Copas del Mundo, superando los nueve que Eusebio logró en 1966.

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Pauleta, quien sumó cuatro goles entre 2002 y 2006, queda relegado al tercer puesto. El logro de Ronaldo adquiere mayor relevancia al haberse convertido también en el primer futbolista en anotar en seis ediciones diferentes del torneo, un hito sin precedentes en el fútbol internacional.

Además, con 41 años, Cristiano se transformó en el goleador más veterano de Portugal en Mundiales. Su récord refuerza una trayectoria marcada por la longevidad y la eficacia goleadora en la élite del fútbol mundial.