¿Por qué Alianza Lima cambió de planes para su pretemporada de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

El club dejó sin efecto la mini preparación fuera de Lima que contemplaba fogueos ante equipos de otros países y enfocará el trabajo previo al Clausura en la capital para reducir gastos de logística (Alianza Lima)

Alianza Lima redefinió su hoja de ruta para la pretemporada previa al inicio del torneo Clausura. La idea inicial incluía una preparación corta con desplazamiento al exterior y la posibilidad de afrontar encuentros ante rivales de otros países, una fórmula que apuntaba a elevar la exigencia competitiva antes del reinicio oficial. Esa alternativa quedó finalmente fuera de la agenda por limitaciones económicas vinculadas al manejo de caja del club.

Las conversaciones abarcaron distintos escenarios, dentro y fuera del país, con reuniones entre el comando técnico, el área deportiva y la administración general para determinar qué formato era viable.

En ese marco, surgieron propuestas que iban desde una salida internacional hasta un trabajo fuera de la capital, con opciones en el interior. Sin embargo, de acuerdo con José Varela de ‘Linkeados’, la conclusión operativa fue mantener la preparación en Lima para sostener un control más estricto del gasto y reducir costos asociados a traslados, estadías y logística.

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El plan original: viaje internacional y amistosos fuera del país

Alianza Lima evaluó una preparación con roce internacional para llegar fortalecido al Clausura, pero la propuesta quedó suspendida antes de pasar a la fase operativa. (Alianza Lima)

Varela señaló que, como punto de partida, existió una intención concreta de repetir una “mini pretemporada” con un componente externo. “Se contemplaba la posibilidad de poder llevar nuevamente esta mini pretemporada de cara al torneo Clausura, y poder jugar partidos internacionales. Eso también estaba contemplado en la idea primaria, preliminar”, expresó José.

Esa línea de trabajo no se reducía a una simple intención. Se trataba de un plan que, de acuerdo con lo conversado, aparecía en la planificación inicial como una herramienta de preparación: entrenar fuera, medir al equipo ante rivales internacionales y llegar al Clausura con un nivel de competencia elevado, aprovechando el contexto de amistosos o partidos de preparación.

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El cambio de orientación se produjo luego de evaluaciones internas que consideraron el impacto financiero de una pretemporada con viajes. La idea de salir del país implicaba costos recurrentes. En ese punto, el debate dejó de girar sobre lo deportivo y se concentró en la viabilidad presupuestal para ejecutar el programa sin afectar otras obligaciones del club.

La razón del giro: restricciones económicas y control del gasto

El factor económico terminó inclinando la balanza en Matute, donde la administración optó por reducir gastos y mantener un control más estricto del presupuesto. (Alianza Lima)

La explicación central, según lo expuesto en ‘Linkeados’, fue una dificultad directa para sostener la inversión que demanda un traslado internacional. “Sin embargo, lo que frenó ello tiene que ver exclusivamente por un tema financiero, por un tema de flujo de caja. Es lo que tengo como información directa desde el club blanquiazul. Eso es lo que frena realmente el traslado de Alianza Lima a otro país para poder desarrollar su pretemporada”, afirmó Varela.

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En ese mismo intercambio se subrayó que la limitación no respondió a un ajuste menor, sino a una condición que obligó a reordenar el cronograma.

El argumento se apoyó en el antecedente inmediato de inversiones realizadas a inicios de año, que elevaron la carga de gasto. “Al inicio del año se hizo una gran inversión. Se hospedó en un hotel muy importante en Montevideo, jugó partidos internacionales en el marco de la serie de Río de la Plata. Y bueno, todo eso genera un gasto tremendo y bueno, ahí tiene que ver explícitamente por el tema del flujo de caja”, agregó.

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En paralelo, en la conversación se introdujo una duda sobre si la decisión se relacionó con la “venta de acreedores”. La respuesta fue negativa y tajante. Ante la consulta “¿Este plan no se cambia debido a la venta de los acreedores?”, Varela contestó: “No, en absoluto”. .

La alternativa elegida: trabajos en Lima y opciones internas descartadas

El club revisó alternativas dentro del país antes de tomar una decisión definitiva, pero finalmente apostó por desarrollar su pretemporada íntegramente en Lima. (Alianza Lima)

Con la puerta cerrada a una preparación fuera del país, el club también revisó opciones dentro del territorio nacional. El periodista mencionó que se pusieron sobre la mesa alternativas para trasladar la pretemporada al interior, buscando quizá un entorno distinto de trabajo o condiciones logísticas diferentes. “Sí, habían ideas, que se habían puesto sobre la mesa, ideas de llevarlo al interior del país, porque también, por ahí también surgió una idea de ir a la Videna de Chincha”, explicó Varela.

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Pese a ese abanico, la decisión final fue centralizar la preparación en la capital para mantener el control de costos. El mismo vocero detalló dónde se desarrollará el trabajo. “Finalmente, se optó por quedar aquí en la capital y desarrollar la pretemporada en EGB y La Videna”, sostuvo.