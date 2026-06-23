Perú

Policía es condenado a seis años de cárcel efectiva por solicitar S/4.000 de coima a conductor durante operativo en la carretera

El Poder Judicial también impuso inhabilitación y reparación civil tras acreditarse el delito de cohecho pasivo propio durante un operativo policial

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Un policía uniformado con chaleco amarillo y un conductor intercambian billetes de soles peruanos. El policía sostiene una papeleta de infracción.
Un policía de la Policía Nacional del Perú recibe dinero en efectivo de un conductor, mientras sostiene una papeleta de infracción, durante un operativo en carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un policía fue condenado a seis años de prisión efectiva por solicitar una coima de S/ 4.000 a un conductor intervenido en la carretera Panamericana a cambio de no imponerle una papeleta de tránsito. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste, que investigó el caso y presentó las pruebas durante el juicio oral.

El condenado es el suboficial de primera PNP Edwin Mendoza, declarado responsable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Según informó el Ministerio Público, el agente pidió dinero a un ciudadano para omitir una sanción vial relacionada con la falta de licencia de conducir.

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Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Giordano Macera Cuarita demostró que el efectivo policial incumplió sus obligaciones funcionales al solicitar dinero de forma directa al conductor intervenido.

De acuerdo con la investigación, la intervención ocurrió en la carretera Panamericana, en dirección de norte a sur. En ese momento, el ciudadano no contaba con licencia de conducir, situación que debía dar lugar a la imposición de la correspondiente papeleta de tránsito.

Sin embargo, según acreditó la Fiscalía, el agente solicitó S/ 4.000 para evitar la aplicación de la sanción. Este requerimiento constituyó el hecho central del proceso por corrupción de funcionarios que terminó con la condena del efectivo policial.

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La acusación fiscal sostuvo que el pedido de dinero tuvo como finalidad obtener un beneficio económico personal a cambio de incumplir una función que la ley le obligaba a ejecutar.

Entregas de dinero quedaron registradas

Un suboficial de la PNP fue condenado a 6 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio. Ministerio Público
Un suboficial de la PNP fue condenado a 6 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio. Ministerio Público

La investigación también estableció que el conductor realizó pagos vinculados al requerimiento efectuado por el policía.

Según la información difundida por el Ministerio Público, la primera entrega fue de S/ 500 en efectivo. Posteriormente, se completó un monto adicional de S/ 1.500 mediante transferencias interbancarias y operaciones realizadas a través de aplicaciones digitales.

La Fiscalía señaló que las cuentas receptoras de esas transferencias pertenecían a una mujer allegada al imputado. Estos movimientos económicos formaron parte de los elementos probatorios presentados durante el proceso judicial.

La documentación obtenida permitió a los investigadores reconstruir la secuencia de pagos y sustentar la acusación por cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Como resultado del juicio, el Poder Judicial impuso seis años de prisión efectiva a Edwin Mendoza.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia contempla dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Esta medida impide que el condenado desempeñe funciones dentro de entidades estatales durante el plazo fijado por la resolución judicial.

El fallo también ordena el pago de S/ 5.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Ministerio Público destacó resultado judicial

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste informó que la condena representa un resultado obtenido por su Segundo Despacho en el marco de las investigaciones contra actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

El Ministerio Público indicó que el caso permitió acreditar que el agente policial solicitó dinero para dejar de aplicar una sanción que correspondía por ley. La institución también señaló que mantiene acciones orientadas a investigar y sancionar delitos vinculados con la corrupción funcional en las diferentes entidades del Estado.

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